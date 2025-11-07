HOYSuscripcion LR Focus

Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Economía

Gobierno entregará bonos de 500 soles para estos beneficiarios a nivel nacional: beneficio económico se dará hasta 2 años de manera mensual

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) beneficiará a 111 familias en Perú con el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), de 500 soles mensuales.

Gobierno oficializa entrega de 111 bonos BAE de 500 soles para las familias peruanas.
Gobierno oficializa entrega de 111 bonos BAE de 500 soles para las familias peruanas. | Foto: Composición LR/Andina.

Un total de 111 familias serán beneficiadas con el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), equivalente a 500 soles mensuales, otorgado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Así lo establece la Resolución Ministerial N.º 291-2025-VIVIENDA, que autoriza la décima octava convocatoria del año 2025 para brindar este apoyo económico a las familias afectadas por situaciones de emergencia que necesitan un lugar seguro donde vivir.

En ese sentido, se detalla que el bono de 500 soles será otorgado mensualmente por un periodo máximo de dos años. Su finalidad es ayudar a las familias a cubrir los costos de alquiler de una vivienda segura, ubicada en las regiones de Cusco, Pasco, Puno y Ucayali.

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Bono BAE de 500 soles para estas familias peruanas

  • Cusco, se distribuirán 13 en el distrito de Kimbiri y 14 en el distrito de Marcapata.
  • Pasco, se entregarán 44 bonos de 500 soles para el distrito de Simón Bolívar.
  • Puno, se entregarán bonos BAE en el distrito de Huancané 19 BAE; para Sandia, también 19, mientras que para San Juan del Oro, serán 12; para Vilque, 3; Platería, 3; Azángaro, 1; y Desaguadero, 2.
  • Ucayali, provincia de Coronel Portillo, distrito de Iparia, se dará 4 bonos BAE.

Bono de 500 soles: ¿dónde ver si me corresponde el beneficio?

De acuerdo con la norma, los beneficiarios del bono de 500 soles podrán consultar si fueron incluidos en la lista a través de las plataformas digitales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda) y del Fondo MIVIVIENDA S.A. (www.mivivienda.com.pe).

Asimismo, podrán verificar la información en las municipalidades de los distritos mencionados en la “Tabla: Resumen de Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a Convocar”, señalada en la Resolución Ministerial, o acudir a los Centros de Atención al Ciudadano del MVCS ubicados en Cusco, Pasco, Puno y Ucayali, según corresponda.

¿Cuál es la función del bono BAE de 500 soles en Perú?

El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) es una ayuda económica que otorga el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) del Perú a las familias que han perdido sus casas o cuyas viviendas han quedado inhabitables debido a desastres naturales (como lluvias intensas, huaicos, inundaciones o sismos).

El BAE consiste en un subsidio mensual de 500 soles, que se entrega por un periodo máximo de dos años. Su propósito es permitir que las familias damnificadas puedan alquilar una vivienda segura y temporal mientras se rehabilita o reconstruye su hogar afectado.

