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Árbitro asistente es agredido por hinchas tras polémica decisión en partido de Copa Perú en Cajamarca

Hinchas y jugadores de fútbol atacaron al juez de línea durante el duelo entre Familia Verástegui y Señor de los Milagros, en San Pablo. El encuentro fue suspendido a los 38 minutos.

Agresión obligó a suspender el partido y expone a club a sanciones
Agresión obligó a suspender el partido y expone a club a sanciones | Captura Latina.
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Un árbitro asistente resultó herido tras ser agredido por hinchas y jugadores durante un encuentro de la Copa Perú disputado en la provincia de San Pablo, región Cajamarca.

El incidente ocurrió en el estadio de la Institución Educativa JEC San Pablo, durante el encuentro entre Familia Verástegui y Señor de los Milagros. La agresión obligó a suspender el compromiso y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en el torneo.

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Según reportes de medios locales, Familia Verástegui ganaba por 2-0 cuando un grupo de aficionados y futbolistas ingresó al campo y atacó al juez de línea. La víctima quedó tendida sobre el césped tras recibir múltiples golpes y luego fue trasladada a un establecimiento de salud.

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Posibles sanciones tras la agresión

Los hechos se registraron a los 38 minutos del primer tiempo, luego de que una decisión arbitral provocara la reacción de los involucrados. Ante la agresión, los organizadores suspendieron el encuentro y dieron por terminada la jornada deportiva.

De acuerdo con el reglamento de la Copa Perú, el club Señor de los Milagros podría afrontar su eliminación automática del campeonato. Además, la Comisión de Justicia evaluará posibles sanciones económicas, suspensiones e inhabilitaciones para jugadores, dirigentes y otras personas que participaron en los actos de violencia.

El caso también expuso las deficiencias de seguridad del recinto deportivo. Diversos asistentes señalaron que el estadio del colegio no cuenta con malla olímpica ni otras barreras de protección, lo que habría facilitado el ingreso de aficionados al terreno de juego.

Mientras continúan las evaluaciones, la comunidad deportiva exige sanciones ejemplares y medidas que garanticen la seguridad de árbitros, jugadores y espectadores.

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