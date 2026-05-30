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Sociedad

El superalimento peruano que supera al frejol y espinaca para combatir la anemia: tiene más de 3000 variedades y es reconocido a nivel mundial

Perú cuenta con más de 3.500 variedades de este superalimento y es centro mundial de conservación genética, fundamental para combatir la anemia y fomentar la salud.

Rica en nutrientes, la papa es fuente de vitaminas y minerales como potasio y hierro, este último de fácil absorción por el organismo.
Rica en nutrientes, la papa es fuente de vitaminas y minerales como potasio y hierro, este último de fácil absorción por el organismo. | Foto: Andina
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La papa, uno de los alimentos más representativos del Perú, vuelve a destacar por sus propiedades nutricionales y su importancia para la seguridad alimentaria. En el marco del Día Nacional e Internacional de la Papa, especialistas y organismos vinculados al sector agrario resaltan que este tubérculo originario de los Andes peruanos no solo forma parte de la identidad cultural del país, sino que también posee características que lo convierten en un aliado clave contra la anemia y la desnutrición.

Cultivada desde hace más de 8.000 años en territorio peruano, la papa es actualmente uno de los productos agrícolas más importantes del mundo. Además de su amplio consumo, destaca por su capacidad de adaptarse a distintos climas y altitudes, así como por su aporte económico para cientos de miles de familias productoras distribuidas principalmente en la sierra del país.

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La papa peruana destaca por su aporte nutricional y su capacidad para combatir la anemia

Aunque suele asociarse principalmente con los carbohidratos, la papa también contiene nutrientes esenciales para la salud. Entre ellos figuran las vitaminas C y B6, antioxidantes naturales y minerales como potasio, zinc e hierro; este último es fundamental para prevenir y combatir la anemia.

Diversas investigaciones han señalado que el hierro presente en la papa puede ser aprovechado de manera más eficiente por el organismo en comparación con otros alimentos de origen vegetal. Esto se debe a que contiene bajos niveles de compuestos que dificultan la absorción de este mineral y, además, posee vitamina C, un elemento que favorece su asimilación. Por ello, especialistas recomiendan consumirla con cáscara cuando sea posible, ya que allí se concentra una parte importante de sus nutrientes.

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Más de 3.500 variedades convierten al Perú en el principal referente mundial de la papa

El Perú alberga más de 3.500 variedades de papa, una diversidad única que lo posiciona como uno de los principales centros de conservación genética de este cultivo. Entre las más conocidas se encuentran la canchán, amarilla, huayro, yungay, tumbay y numerosas papas nativas que continúan siendo preservadas por comunidades campesinas andinas.

Además de su riqueza biológica, la papa tiene un enorme impacto económico. Según cifras del sector agrario, es el cultivo con mayor área sembrada del país y genera millones de jornales por campaña agrícola. Su producción involucra a más de 700.000 agricultores y representa una parte significativa del valor de la actividad agrícola nacional. Gracias a su importancia alimentaria, económica y cultural, este tubérculo peruano continúa consolidándose como uno de los productos más valiosos y reconocidos a nivel mundial.

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