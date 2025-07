El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) establece que los ciudadanos en Perú que han vivido en un terreno por más de 10 años pueden acceder al título de propiedad. Para ello, la entidad también requiere que la ocupación se haya realizado de manera continua y pacífica.

Cabe señalar que Cofopri es una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Su principal función es regular los terrenos sin documentos formales en el país, con el objetivo de brindar títulos de propiedad e impulsar la seguridad jurídica de los dueños.

Requisitos de Cofopri para la titulación de terrenos informales

Los ciudadanos deben haber ocupado el terreno informal antes del 31 de diciembre de 2015 para conformar el proceso de formalización predial de Cofopri. Además, la vivienda no se puede ubicar en una zona de riesgo no mitigable ni en terrenos reservados o protegidos por el Estado peruano. Incluso, no debe haber un proceso judicial activo relacionado con el inmueble.

Por otro lado, Cofopri realiza una verificación mediante la base de datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). La medida busca identificar si el aspirante a la formalización de su vivienda, así como su cónyuge o conviviente, no tiene inscrita otra propiedad.

Registra tu terreno en la página de Cofopri

Cofopri lanzó la plataforma digital Quipu Llaqta, que sirve para que el organismo identifique a los ciudadanos que deseen acceder a la formalización de su terreno. La página recopila información integral, que incluye el nombre del asentamiento humano o centro poblado, su ubicación, el número de lotes urbanos y una lista de pobladores, entre otros aspectos. Para más información sobre la plataforma Quipu Llaqta, los propietarios pueden acceder al enlace (clic aquí).

