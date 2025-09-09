Familias peruanas podrán recibir título de propiedad gratis: Cofopri anuncia empadronamiento de lotes durante septiembre 2025 a nivel nacional

Cofopri anunció el cronograma de empadronamiento de lotes para familias peruanas a nivel nacional durante septiembre de 2025. | Foto: Andina.

El Cofopri anunció el cronograma de empadronamiento de lotes correspondiente al mes de septiembre. Por ello, las familias peruanas podrán identificar los días durante el presente mes en el que personal de la entidad irá a verificar si cuentan con los documentos y requisitos para seguir activos en el proceso de formalización y próxima entrega del título de propiedad.

Bajo la campaña a nivel nacional 'Lote empadronado por el título anhelado', el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), pone a disposición en su página web las fechas claves para el empadronamiento.

Cofopri presenta el cronograma de empadronamiento en septiembre de 2025

Las familias peruanas ya pueden revisar el cronograma oficial del mes de septiembre para que puedan ser empadronados por el Cofopri. Por ello, solo deben ingresar a la página web y verificar su región. El cronograma oficial establecido por el Cofopri indica en qué provincias o distritos estará el personal a cargo para llevar a cabo el trámite documentario correspondiente.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al título de propiedad, vía Cofopri?

Según lo indicado por Cofopri, el proceso de titulación ha experimentado cambios significativos al eliminar la obligación de presentar la constancia de posesión, requisito que anteriormente se solicitaba en ciertas ocasiones.

Sin embargo, se ha mantenido un requisito fundamental: los solicitantes deben demostrar que han ocupado su terreno de forma directa, pacífica, continua y pública durante al menos un año previo a la fecha de registro.

Documento Nacional de Identidad (DNI). Recibos de servicios básicos como luz, agua, cable o teléfono. Documentos que acrediten la titularidad, tales como: Autovalúo, constancia de posesión, testamento, contrato de compraventa.

¿Qué función cumple el Cofopri?

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) es una entidad pública dependiente del Ministerio de Vivienda. Su función es la formalización de la propiedad y apoyar en la descentralización. Entre sus funciones se encuentran el diseño, la normativa y la ejecución del proceso de formalización de la propiedad predial, así como la promoción de la titulación y la transferencia de conocimientos a los gobiernos locales. A su vez, Cofopri se dedica a la identificación de asentamientos humanos, la adjudicación de predios del Estado y la regularización de la habilitación urbana.