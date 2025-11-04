HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre

Economía

Proyecto Chinecas da paso clave: aprueban estudios de preinversión que definirán su ejecución en los próximos años en la región de Áncash

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) aprueba los estudios de preinversión del proyecto Chinecas en Áncash, marcando un avance tras 60 años de paralización.

El proyecto Chinecas llevaba más de 60 años paralizado.
El proyecto Chinecas llevaba más de 60 años paralizado. | Foto: composición LR/Proyecto Especial Chinecas

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) aprobó los estudios de preinversión del nuevo proyecto Chinecas, que será ejecutado en la región Áncash. Para ello, previamente fue necesario negociar con el Gobierno Regional de Áncash a fin de declarar la viabilidad del proyecto y definir el mecanismo de inversión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Tras la oficialización del visto bueno a la preinversión del proyecto, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que este acuerdo marca una nueva etapa en el avance del proyecto Chinecas, paralizado por más de 60 años.

TE RECOMENDAMOS

PERÚ Y MÉXICO ENFRENTADOS POR BETSSY CHÁVEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Perú ofrece a Japón más de 60 proyectos de inversión: “Somos un socio confiable con reglas claras y proyectos concretos”, dice el MEF

lr.pe

¿Cuáles son los objetivos del nuevo proyecto Chinecas y cómo se llevará a cabo?

El proyecto Chinecas tiene como finalidad generar más de 160.000 empleos directos, impulsar la producción agrícola y agroindustrial, y convertir a la región Áncash en una de las principales sedes del sector agroexportador en el norte del Perú. Además, busca fortalecer la seguridad hídrica y mejorar la calidad de vida de los habitantes al facilitar el acceso al agua potable en zonas alejadas que actualmente carecen de este servicio.

En relación con la implementación del proyecto, se contempla aprovechar los caudales del río Santa para mejorar el riego de 51.000 hectáreas actualmente en uso. Asimismo, se sumarán 70.000 hectáreas adicionales mediante un sistema de riego tecnificado. En conjunto, la iniciativa abarcará 121.000 hectáreas agrícolas, fortaleciendo la producción y el desarrollo del sector en la región.

PUEDES VER: Impulsan más de 100 proyectos en Perú con millonaria inversión de US$70 mil millones este 2025 y 2026: obras pertenecen a estos sectores

lr.pe

El liderazgo y compromiso del Gobierno Regional de Áncash serán clave para la ejecución del proyecto. En articulación con Proinversión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), se ha establecido el soporte técnico, metodológico y la gestión moderna que permitirá avanzar de manera eficiente en cada etapa del proceso.

¿Quiénes estuvieron detrás del estudio Proinversión?

Gracias al convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Áncash y Proinversión en abril de 2023, se encargó a esta última entidad la responsabilidad de seleccionar, contratar y supervisar la elaboración de los estudios de preinversión, así como de evaluar cada uno de sus componentes y avances.

El consorcio peruano-alemán LSH Consulting Engineers – Agua y Energía y Minería Ingenieros Consultores, junto con el consorcio peruano-francés HC & Asociados – BRLi Ingenierie, desarrolló el estudio para Proinversión con el propósito de realizar una investigación exhaustiva de los aspectos topográficos, geológicos e hidrogeológicos. Para ello, se utilizó tecnología de vanguardia, como la topografía LIDAR y modelaciones hidráulicas avanzadas, que permitieron obtener información precisa y técnica necesaria para autorizar la ejecución del proyecto.

Notas relacionadas
Proinversión busca ampliar en 46.000 hectáreas las tierras de cultivo en Chinecas y valle Chancay

Proinversión busca ampliar en 46.000 hectáreas las tierras de cultivo en Chinecas y valle Chancay

LEER MÁS
Se destraba el estudio de preinversión de Chinecas

Se destraba el estudio de preinversión de Chinecas

LEER MÁS
Chinecas proyecta ejecutar obras por más de S/ 13,5 millones en región Áncash

Chinecas proyecta ejecutar obras por más de S/ 13,5 millones en región Áncash

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Gratificación y CTS al 100%: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

Gratificación y CTS al 100%: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo: ¿cuánto se necesita para exonerar?

Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo: ¿cuánto se necesita para exonerar?

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

Economía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Tía María: titular de PCM afirma que no se puede hablar de plazos para inicio de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025