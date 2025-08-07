Perú ofrece a Japón más de 60 proyectos de inversión: “Somos un socio confiable con reglas claras y proyectos concretos”, dice el MEF

Mientras la presidenta Dina Boluarte desarrolla su agenda oficial en Asia, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, aprovechó la vitrina internacional del CEPEJA en Tokio para lanzar un mensaje directo a los inversionistas nipones: “Perú es un socio confiable, con reglas claras y proyectos concretos para la inversión japonesa”.

Ante más de 60 empresarios de ambos países, el titular del MEF destacó los pilares económicos que respaldan esta invitación: estabilidad fiscal, crecimiento proyectado de entre 3,1% y 3,5% para 2025 —por encima del promedio regional—, finanzas públicas fortalecidas y un clima favorable para el capital extranjero.

“Hoy el Perú ofrece condiciones favorables para invertir: estabilidad fiscal, reglas de juego claras e instituciones comprometidas con el desarrollo. Buscamos atraer capital japonés hacia sectores productivos que generen empleo, innovación y bienestar en todo el país”, subrayó.

Más de 60 proyectos para 2025 y 2026

El funcionario presentó una cartera de más de 60 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos por más de US$17.000 millones para el periodo 2025–2026. La lista incluye obras en transporte, salud, educación, energía, turismo, saneamiento e infraestructura urbana, lo que posiciona al Perú como uno de los líderes regionales en promoción de infraestructura.

Uno de los focos del mensaje fue el Metro de Lima. Pérez-Reyes resaltó el interés del gobierno japonés en participar en las futuras Líneas 3 y 4, dando continuidad a su inversión actual en la Línea 2. Para el ministro, estas obras son parte de una visión integral de “transporte urbano moderno, sostenible y con alto impacto social”.

Alianza verde y conectividad aérea

Pérez-Reyes también apuntó a diversificar los vínculos económicos con Japón más allá de la minería o la infraestructura tradicional. Aseguró que Perú quiere consolidarse como proveedor de bienes con alto valor agregado, incluyendo alimentos con contenido nutricional y tecnologías verdes.

“Queremos una alianza productiva con Japón que no solo impulse sectores tradicionales como la minería y la infraestructura, sino que también abra espacio al desarrollo de industrias verdes y exportaciones con alto contenido nutricional y tecnológico”, afirmó.

Mencionó, además, un portafolio competitivo de productos como palta, uva, mango, arándano, espárrago y cacao, todos con potencial para crecer en el exigente mercado japonés.

En ese marco, el ministro planteó una idea concreta para facilitar los intercambios: reforzar la conectividad aérea con Japón. Propuso el ingreso de aerolíneas niponas al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como una vía para dinamizar el turismo, reducir costos logísticos y fortalecer el comercio bilateral.

Shock 2.0

Como parte del paquete de incentivos, el ministro destacó que el Perú está ejecutando una segunda ola de reformas regulatorias mediante el llamado “Shock 2.0”, que incluye medidas para agilizar permisos ambientales, culturales y municipales que hoy frenan muchos proyectos.

“El Gobierno, a través del MEF, reafirma su compromiso con seguir promoviendo la inversión privada internacional como motor clave para el desarrollo económico, el cierre de brechas y el crecimiento sostenible del país”, concluye el comunicado enviado por el Ministerio.