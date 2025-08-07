HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Economía

Perú ofrece a Japón más de 60 proyectos de inversión: “Somos un socio confiable con reglas claras y proyectos concretos”, dice el MEF

Durante la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (CEPEJA), el ministro Raúl Pérez-Reyes presentó una cartera de oportunidades por más de US$17.000 millones en infraestructura, salud, transporte y sectores productivos clave.

Ministro de Economía destacó la estabilidad fiscal del país. Foto: composición de Jazmín Ceras
Ministro de Economía destacó la estabilidad fiscal del país. Foto: composición de Jazmín Ceras

Mientras la presidenta Dina Boluarte desarrolla su agenda oficial en Asia, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, aprovechó la vitrina internacional del CEPEJA en Tokio para lanzar un mensaje directo a los inversionistas nipones: “Perú es un socio confiable, con reglas claras y proyectos concretos para la inversión japonesa”.

Únete a nuestro canal de política y economía

Ante más de 60 empresarios de ambos países, el titular del MEF destacó los pilares económicos que respaldan esta invitación: estabilidad fiscal, crecimiento proyectado de entre 3,1% y 3,5% para 2025 —por encima del promedio regional—, finanzas públicas fortalecidas y un clima favorable para el capital extranjero.

PUEDES VER: Revelan audio que involucraría a ministro de Economía en adjudicación del proyecto Olmos: "Él ya sabe de nuestra propuesta"

lr.pe

“Hoy el Perú ofrece condiciones favorables para invertir: estabilidad fiscal, reglas de juego claras e instituciones comprometidas con el desarrollo. Buscamos atraer capital japonés hacia sectores productivos que generen empleo, innovación y bienestar en todo el país”, subrayó.

Más de 60 proyectos para 2025 y 2026

El funcionario presentó una cartera de más de 60 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos por más de US$17.000 millones para el periodo 2025–2026. La lista incluye obras en transporte, salud, educación, energía, turismo, saneamiento e infraestructura urbana, lo que posiciona al Perú como uno de los líderes regionales en promoción de infraestructura.

PUEDES VER: Gobernador Regional de Áncash enfrenta al ministro de Economía en plena reunión: “No nos convoque”

lr.pe

Uno de los focos del mensaje fue el Metro de Lima. Pérez-Reyes resaltó el interés del gobierno japonés en participar en las futuras Líneas 3 y 4, dando continuidad a su inversión actual en la Línea 2. Para el ministro, estas obras son parte de una visión integral de “transporte urbano moderno, sostenible y con alto impacto social”.

Alianza verde y conectividad aérea

Pérez-Reyes también apuntó a diversificar los vínculos económicos con Japón más allá de la minería o la infraestructura tradicional. Aseguró que Perú quiere consolidarse como proveedor de bienes con alto valor agregado, incluyendo alimentos con contenido nutricional y tecnologías verdes.

“Queremos una alianza productiva con Japón que no solo impulse sectores tradicionales como la minería y la infraestructura, sino que también abra espacio al desarrollo de industrias verdes y exportaciones con alto contenido nutricional y tecnológico”, afirmó.

Mencionó, además, un portafolio competitivo de productos como palta, uva, mango, arándano, espárrago y cacao, todos con potencial para crecer en el exigente mercado japonés.

En ese marco, el ministro planteó una idea concreta para facilitar los intercambios: reforzar la conectividad aérea con Japón. Propuso el ingreso de aerolíneas niponas al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como una vía para dinamizar el turismo, reducir costos logísticos y fortalecer el comercio bilateral.

Shock 2.0

Como parte del paquete de incentivos, el ministro destacó que el Perú está ejecutando una segunda ola de reformas regulatorias mediante el llamado “Shock 2.0”, que incluye medidas para agilizar permisos ambientales, culturales y municipales que hoy frenan muchos proyectos.

“El Gobierno, a través del MEF, reafirma su compromiso con seguir promoviendo la inversión privada internacional como motor clave para el desarrollo económico, el cierre de brechas y el crecimiento sostenible del país”, concluye el comunicado enviado por el Ministerio.

Notas relacionadas
Reintegro 4 del Fonavi: pago a más de 70.000 exaportantes comenzaría a fines de agosto

Reintegro 4 del Fonavi: pago a más de 70.000 exaportantes comenzaría a fines de agosto

LEER MÁS
MEF presentará proyecto de ley de presupuesto 2026 antes del 30 de agosto: los sectores a priorizar

MEF presentará proyecto de ley de presupuesto 2026 antes del 30 de agosto: los sectores a priorizar

LEER MÁS
Perú incumpliría por tercer año consecutivo la meta de déficit fiscal

Perú incumpliría por tercer año consecutivo la meta de déficit fiscal

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos

Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos

LEER MÁS
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

LEER MÁS
Banco de la Nación establece monto máximo y plazos para préstamos, según tu edad: ¿cómo acceder?

Banco de la Nación establece monto máximo y plazos para préstamos, según tu edad: ¿cómo acceder?

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Economía

Este 13 de agosto es feriado en Perú: conoce por qué y para quiénes

Este 13 de agosto es feriado en Perú: conoce por qué y para quiénes

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota