Impulsan más de 100 proyectos en Perú con millonaria inversión de US$70 mil millones este 2025 y 2026: obras pertenecen a estos sectores

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) anunció la promoción de 116 proyectos público-privados, los cuales representan una inversión aproximada de US$ 70.000 millones para los años 2025 y 2026. Esta información fue proporcionada por el director ejecutivo de la entidad, Luis Del Carpio, durante el evento titulado “Transformando la infraestructura con inversiones estratégicas - portafolio de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) 2025-2026”.

Sumado a eso, en la presentación de la cartera de proyectos, participaron diversas autoridades, entre ellas el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi. También estuvieron presentes el director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, Emerson Castro Hidalgo; el director de la Dirección Especial de Proyectos de Proinversión, Mario Hernández; el director de la Dirección de Servicios al Inversionista de Proinversión, Iván Lucich; el director de Portafolio de Proyectos de Proinversión, Mario Guido Valverde Herrera; y el especialista líder en APP del BID, Ancor Suárez-Alemán.

Proinversión: proyectos para el periodo 2025-2026 se dividen en cuatro grupos

La agencia Proinversión, a través de su director ejecutivo, Del Carpio, anunció que los proyectos que se promoverán durante el periodo 2025-2026 se dividen en cuatro grandes grupos.

El primer grupo incluye la cartera de proyectos próximos a adjudicarse. Para el año 2025, se prevén 34 iniciativas que superan los US$ 8.800 millones. Asimismo, para el 2026, la cartera por adjudicarse consta de 46 proyectos que suman más de US$ 8.200 millones. Dentro de este grupo de 80 iniciativas, destacan 26 proyectos de transportes y comunicaciones por un total de US$ 9.050 millones, 23 proyectos de electricidad que representan US$ 1.162 millones, y 14 proyectos de saneamiento que alcanzan los US$ 2.137 millones, entre otros.

El segundo grupo corresponde a la firma de adendas de nueve concesiones vigentes, las cuales suman más de US$ 9.500 millones. Según Del Carpio, lograr estos acuerdos permitirá adelantar inversiones que estaban previstas para realizarse dentro de 10 años.

El tercer grupo está compuesto por una cartera de 14 grandes proyectos de irrigación que superan los US$ 21.000 millones. Esta iniciativa fue presentada por la agencia junto con los ministerios de Economía y Finanzas y Desarrollo Agrario y Riego la semana pasada.

Finalmente, el cuarto grupo incluye 13 proyectos adicionales de Asociaciones Público-Privadas (APP) que ingresarán a Proinversión para su estructuración, sumando un total de US$ 19.300 millones. Entre estos proyectos se encuentran las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, 10 teleféricos en Lima y regiones, y el ferrocarril Marcona-Andahuaylas, entre otros.

Perú atraviesa una oportunidad estratégica en la agroexportación

El director ejecutivo de Proinversión subrayó que el Perú atraviesa una oportunidad estratégica a la agroexportación, los precios de los minerales, el puerto de Chancay, el puerto del Callao y el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que nos han colocado en el radar internacional.

En cuanto a las reformas en el modelo del APP, el titular de Proinversión afirmó que este año se dará un impulso significativo, convirtiendo a la agencia en el ente rector del APP en el Perú, encargado de todo el proceso, desde la estructuración hasta la ejecución de los contratos. Explicó que esta reforma será clave para acelerar la reducción de las brechas en infraestructura y servicios, garantizando un enfoque más integral y eficiente.

