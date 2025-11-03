HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Transportistas divididos y López Aliaga desinforma en campaña | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Economía

Trabajadores del sector público en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este sencillo requisito

Los trabajadores del sector público en Perú podrán disfrutar de un día libre adicional en su horario habitual, si solo cumplen con un sencillo requisito al acudir a sus centros de labores, según la Ley N.º 30936.

Trabajadores del sector público en Perú pueden acceder a un día libre adicional si van a trabajar usando bicicleta.
Trabajadores del sector público en Perú pueden acceder a un día libre adicional si van a trabajar usando bicicleta. | Foto: Composición LR/IA.

Los trabajadores del sector público en Perú pueden acceder a un día libre adicional como reconocimiento por desplazarse en bicicleta hacia su centro laboral. Así lo establece la Ley N.º 30936, la cual tiene como objetivo principal fomentar el uso de este medio de transporte sostenible entre los servidores públicos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esta medida busca no solo promover una cultura de movilidad saludable, sino también contribuir con la reducción de la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de los trabajadores que opten por la bicicleta como medio de transporte diario. Por ello, la mencionada Ley otorga los lineamientos para que los trabajadores públicos que actualmente acudan a trabajar usando la bicicleta puedan acceder al beneficio de un día adicional para descansar.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

lr.pe

Trabajadores del sector público pueden acceder a un día libre por usar bicicleta

Según lo especificado en la Ley N.º 30936, los trabajadores públicos podrán solicitar a sus jefaturas tener un día libre adicional si certifican que han usado la bicicleta como medio de transporte para ir a trabajar durante 60 días.

Asimismo, la ley establece que las instituciones públicas deben facilitar condiciones adecuadas para los ciclistas, tales como la instalación de estacionamientos especializados y el acceso seguro a las vías.

Día libre por ir en bicicleta al trabajado para el sector público: ¿cómo solicitarlo?

De acuerdo con la Ley N.º 30936, los trabajadores del sector público que utilicen la bicicleta como medio de transporte para acudir a sus labores pueden acceder a un día libre remunerado por cada 60 días de asistencia en este vehículo. Para hacer efectivo este beneficio, las oficinas de Recursos Humanos de cada entidad pública son las responsables de registrar y verificar el cumplimiento de este requisito, habilitando mecanismos —ya sean virtuales o físicos— para que los empleados acrediten su asistencia en bicicleta.

Esta medida busca promover el uso de un medio de transporte ecológico, además de reconocer el esfuerzo de quienes contribuyen activamente al cuidado del medio ambiente y a una vida más saludable.

¿El día libre para descansar por ir a trabajar en bicicleta aplica para el sector privado?

El beneficio para que los trabajadores del sector público que acudan a sus centros de labores en bicicleta no aplica para el sector privado. Sin embargo, la Ley N.º 30936 aclara que los empleadores deben brindar espacios adecuados para quienes opten por este medio de transporte.

Notas relacionadas
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Préstamo del Banco de la Nación 2025: requisitos, tasas y cómo acceder a montos por hasta S/100.000 para pagar en 6 años

Préstamo del Banco de la Nación 2025: requisitos, tasas y cómo acceder a montos por hasta S/100.000 para pagar en 6 años

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo en sus cuentas bancarias

Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo en sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Congreso presenta proyecto de ley para otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Congreso presenta proyecto de ley para otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

LEER MÁS
CIADI mantiene suspensión de laudo por más de US$200 millones a favor de la Línea 2 del Metro de Lima

CIADI mantiene suspensión de laudo por más de US$200 millones a favor de la Línea 2 del Metro de Lima

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú brilla en coctelería: Chicha Sour y otros 2 cócteles entre los mejores del mundo, según Taste Atlas

Samahara Lobatón y Youna reaparecen juntos por primera vez tras sus fuertes enfrentamientos verbales por su hija

Exigen renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum tras crimen contra alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Economía

Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Jubilados de la ONP en Perú reciben bonificación extra en sus pensiones mensuales al cumplir esta edad en 2025: beneficio se otorga automáticamente

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

El incremento de la inseguridad ciudadana contradice la estrategia comunicacional de José Jerí

"Igualados": Carlincatura expone a políticos que piden archivar sus casos tras decisión del TC en caso Cócteles

Congresista de Fuerza Popular no negó que funcionario vinculado al partido usó cámara del Congreso para mitin de Keiko

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025