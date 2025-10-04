Encuesta de Expectativas de Empresarios proyecta inflación de 1,95% y crecimiento del PBI de 3,1% para 2025

Los analistas estiman un crecimiento del PBI de 3,1% para 2025. Foto: Andina

Los analistas estiman un crecimiento del PBI de 3,1% para 2025. Foto: Andina

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó su Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas correspondiente a septiembre de 2025, en la que se evidencia una mayor estabilidad de precios y una proyección de crecimiento económico moderado, acompañada de señales de enfriamiento en la confianza empresarial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Inflación y tipo de cambio

La expectativa de inflación para 2025 fue revisada a la baja y ahora se sitúa en un rango entre 1,95% y 2,00%, manteniéndose dentro del rango meta del BCRP (1% a 3%). Para 2026 y 2027, los agentes económicos prevén tasas de 2,20% a 2,30% y 2,00% a 2,50%, respectivamente.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

La inflación esperada a 12 meses también retrocedió, de 2,18% en agosto a 2,16% en septiembre, lo que confirma el anclaje de expectativas inflacionarias en torno al 2%.

En cuanto al tipo de cambio, el BCRP reportó una expectativa de S/3,56 a S/3,60 por dólar para fines de 2025, con proyecciones de entre S/3,60 y S/3,70 para los años 2026 y 2027, reflejando una mayor confianza en la estabilidad del sol peruano.

PBI de Perú para 2025 y 2026

Las expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se mantienen en 3,1% para 2025, según analistas y entidades financieras consultadas.

Para 2026 y 2027, el crecimiento esperado se mantiene estable entre 2,9% y 3,2%, lo que indica un escenario de recuperación moderada y sostenida.

En paralelo, la tasa de interés de referencia del BCRP se mantendría en 4,25% al cierre de 2025, para luego reducirse a 4,00% durante 2026 y 2027, en línea con un contexto de baja presión inflacionaria.

Percepción de los empresarios

El informe revela que, aunque la mayoría de indicadores de situación actual se deterioró respecto a agosto, la confianza empresarial se mantiene en el tramo optimista.

De los 18 indicadores evaluados, 16 permanecen por encima del nivel de 50 puntos, lo que refleja una percepción aún positiva sobre la economía peruana.

Entre los principales resultados:

La situación actual del negocio bajó de 55,8 a 54,2 puntos .

bajó de . El nivel de ventas cayó a 58,3 puntos .

cayó a . La producción se redujo a 58,2 puntos .

se redujo a . Las órdenes de compra retrocedieron a 53,4 puntos.

Pese a esa ligera caída, las expectativas a 12 meses siguen mostrando optimismo:

Demanda de productos: 70,4 puntos.

70,4 puntos. Inversión esperada: 64,1 puntos.

64,1 puntos. Contratación de personal: 62,8 puntos.

Esto sugiere que, aunque las empresas perciben un menor dinamismo en el corto plazo, confían en una recuperación progresiva hacia 2026.

Desempeño regional

La Encuesta Regional del BCRP, que incluyó a 298 empresas, reveló que el norte del país mantiene el mayor nivel de optimismo, con 16 de 18 indicadores en terreno positivo.

El centro muestra un deterioro, especialmente en manufactura y construcción, mientras que el sur conserva expectativas favorables a largo plazo, pero con un retroceso en la percepción de la economía a tres meses, que cayó por debajo del nivel neutral.