Dólar cotización de cierre hoy 20 de octubre en Perú: tipo de cambio cae a S/3,3740, su nivel más bajo en más de cinco años

El precio del dólar hoy en Perú cerró la jornada en S/3,3740, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). De esta manera, el dólar cayó por debajo del mínimo registrado este año, alcanzando su valor más bajo en más de cinco años —desde enero de 2020, cuando cotizaba en S/3,327—.

La divisa abrió en S/3,3775, alcanzó un máximo de S/3,770, tocó un mínimo de S/3,3654 y finalizó en S/3,3740, en un contexto donde la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos logró contrarrestar la incertidumbre institucional.

Precio del dólar, según SUNAT

Consulta también el tipo de cambio del dólar hoy según la Sunat, que se utiliza para las operaciones oficiales y tributarias en la entidad. De acuerdo con su portal, el precio de compra es de S/3,378 y el de venta, S/3,389.

A diferencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica un tipo de cambio referencial del mercado interbancario actualizado constantemente, la Sunat fija su valor una vez al día y lo mantiene estable para fines administrativos y fiscales.

Por ello, pueden registrarse pequeñas variaciones entre ambas cotizaciones.

Dólar en caída

El economista Eduardo Recoba, principal analista para Latinoamérica de iFOREX, explicó a La República que la coyuntura política peruana no ha tenido incidencia en el tipo de cambio, pues la evolución del dólar hoy responde casi en su totalidad a factores externos.

“Lo que está golpeando al dólar tiene que ver más con lo que pasa afuera que con lo que pasa adentro del Perú”, precisó.

Según Recoba, el escenario internacional actual está marcado por presión y especulación sobre el billete verde, más que por una verdadera debilidad de la moneda estadounidense.

“El dólar nunca va a ser una moneda débil; los economistas serios no lo consideran así. Pero sí enfrenta un entorno de incertidumbre global, nerviosismo en los mercados de capitales y el resurgimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos”, sostuvo.

El especialista recordó que China ha respondido con sanciones —como las aplicadas a las tierras raras— y promueve el uso del yuan como medio de pago internacional, con el objetivo de disputar la hegemonía del dólar.

A ello se suma la reciente baja de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), realizada el 18 de septiembre, lo que redujo el atractivo de la divisa norteamericana.

“Cuando una tasa de referencia baja, la moneda de ese país pierde fuerza porque los activos financieros en dólares ajustan sus precios, y eso lleva a que los inversionistas busquen refugio en el oro, que actualmente supera los US$4.600 por onza”, explicó Recoba.

"Club del dólar" en Perú: ¿tipo de cambio es presionado artificialmente?

Recoba también recordó que, en periodos de alta tensión política, algunos bancos “usaron el dólar como arma política”.

“Durante el gobierno de Pedro Castillo, hubo entidades que presionaron artificialmente el tipo de cambio. En ese momento dije que existía un ‘club del dólar’ en el sistema bancario, y me criticaron por eso. Pero las investigaciones posteriores confirmaron operaciones atípicas en mesas de dinero”, contó.

Según relató, estas prácticas incluyeron pactos informales entre operadores financieros de distintos bancos, lo que generó distorsiones en el mercado cambiario.

“Hubo entidades que acordaban tipos de cambio específicos sin grabación ni respaldo normativo, lo cual está prohibido por el BCRP. En su momento, esto llevó a sanciones y despidos”, añadió.

Recoba enfatizó que hoy el escenario es diferente y que los principales bancos han corregido esas prácticas. “El mercado se ha normalizado, el BCRP mantiene control y las fuerzas actuales son genuinamente de oferta y demanda”, remarcó.