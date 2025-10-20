HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

Una joya del MUCEN: el libro “Pinacoteca del Banco Central de Reserva del Perú”

La publicación recorre el proceso histórico de nuestra pintura, ordenándola por periodos y explicando los mismos. Merece estar en cualquier biblioteca que se respete.



“Composición con cinco figuras” de Carlos Quíspez Asín.

Antes de entrar a la vorágine del cierre de edición, suelo darme una vuelta por los museos y galerías del centro histórico de Lima. No lo hago siempre, pero sí de manera regular, y esa práctica me ha llevado, sin que me lo proponga, a ver más de una vez las exposiciones de temporada. Esta ruta está comprendida por el Centro Cultural Inca Garcilaso, La Casa de la Literatura Peruana, el MUCEN, la galería Pancho Fierro y la Casa O´Higgins. Y cuando el tiempo lo permite, se suman al circuito la galería Martín Yépez, el Museo de Minerales Andrés del Castillo y el Centro Cultural de San Marcos.

En el MUCEN (Museo Central del Banco de Reserva del Perú) tenemos varios servicios culturales, todos gratuitos y de alta calidad. Pero mi favorito es, sin duda alguna, la pinacoteca. Este lugar alberga una selección atractiva de pintura peruana. Para 1922, año en que se inauguró el BCRP, se empezó a conformar una colección de pintura peruana, tanto a partir de entonces como de años anteriores, pero ese rico material no estaba disponible para el público en general.

"Pinacoteca del Banco Central de Reserva del Perú". Imagen: Difusión.

Es a partir de 1982, con la inauguración del MUCEN, que el público tuvo la oportunidad de visitar diariamente su pinacoteca, en donde a la fecha podemos apreciar obras de Pancho Fierro (“La tapada y el escribano” y “El farolero”), Ignacio Merino (“Dama dando limosna a mendigo”), Daniel Hernández (“Capitulación de Ayacucho”), Alberto Lynch (“La despedida”), José Sabogal (“Taita Sullka”), Teresa Carvallo (“La naranjera”), Ricardo E. Flores (“Mariacha”), Adolfo Winternitz (“Alabanza”), Fernando de Szyszlo (“Innombrables V”), Ángel Chávez (“Cholas fruteras”), Venancio Shinki (“Composición”), Ramiro Llona (“Paisaje dentro del paisaje”) y paramos de mencionar.

Todo este material no solo está en la pinacoteca como espacio, sino igualmente en el libro Pinacoteca del Banco Central de Reserva del Perú. No es una publicación reciente, es de 1997, pero es una joya que recorre el proceso histórico de nuestra pintura, ordenándola por periodos y explicando los mismos. Merece estar en cualquier biblioteca que se respete. Es un libro para disfrutar siempre. Ahí el dato.

● Precio. El costo de Pinacoteca del Banco Central de Reserva del Perú es de 20 soles. 289 páginas.

● Atención al público. La tienda del MUCEN atiende de martes a viernes de 10 a.m. a 4:50 p.m.

