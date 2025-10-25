HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

TUUA: LAP posterga cobro a pasajeros en escala internacional hasta diciembre ante presión de aerolíneas y gremios

Giro. El MTC, junto con el MEF, Mincetur, Ositrán y concesionario de aeropuerto Jorge Chávez, anunció la postergación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional, que iba a iniciar el 27 de octubre.

Se aplazó el cobro de la TUUA internacional, una tarifa que prometía recaudar más de US$93 millones para LAP.
Se aplazó el cobro de la TUUA internacional, una tarifa que prometía recaudar más de US$93 millones para LAP.

A contrarreloj, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció, junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la concesionaria Lima Airport Partners (LAP), la postergación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional —el cargo adicional a los pasajeros en escala en Lima— hasta el 7 de diciembre de 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión, comunicada la noche del viernes mediante un pronunciamiento conjunto, alarga el capítulo de la controversia entre el Estado, LAP y las aerolíneas que operan vuelos de conexión internacional en Lima.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso: fracasa pretensión de ampliar el Reinfo hasta el 2026 y reponer a más de 50.000 mineros

lr.pe

El cobro de US$12,67 (provisonal) debía entrar en vigencia este lunes 27 de octubre, tras una serie de disputas entre las partes por el impacto económico que tendría en los pasajes aéreos y la falta de consenso sobre la aplicación de las tarifas.

Respecto a la TUUA de transferencia nacional, que equivale a US$8,01 por pasajero en conexiones domésticas, el MTC precisó que “se viene trabajando para concretar una modificación contractual que permita no cobrar dicha tarifa”. Por ahora, su aplicación permanece suspendida, mientras que la TUUA de transferencia internacional —de US$12,67— queda aplazada hasta que se culminen los procesos de revisión tarifaria y adecuación normativa.

La decisión se produce luego de una fuerte presión de los gremios vinculados al sector aéreo y turístico. En una carta dirigida al presidente de la República, José Jerí Oré, y a varios ministros de Estado, 22 gremios que representan a los sectores del transporte aéreo, turismo y comercio exterior advirtieron que la medida afectaría no solo a las aerolíneas, sino también al turismo receptivo, el comercio internacional y la imagen del Perú como hub aéreo regional.

PUEDES VER: Fonavi: devolución de la lista 22 será para beneficiarios mayores de 65 años en diciembre de 2025

lr.pe

"Este no es un asunto exclusivamente técnico, ni regulatorio, sino una decisión que afecta directamente al pasajero, a la atracción del turismo nacional, al comercio internacional y al posicionamiento estratégico del Perú en América Latina", señalaron.

Los gremios solicitaron postergar el cobro de la TUUA de transferencia hasta que se adopte una decisión "informada, viable y consensuada", en un marco de respeto al contrato de concesión. También reiteraron su disposición a colaborar técnica y constructivamente con las partes involucradas para compatibilizar la sostenibilidad financiera del sistema aeroportuario con el desarrollo del turismo y la conectividad.

LAP había asegurado que el cobro era inminente

El anuncio ocurre pocas horas después de que Lima Airport Partners (LAP) —operadora del aeropuerto Jorge Chávez— asegurara en entrevista con La República que el cobro se aplicaría sin nuevas postergaciones este lunes 27.

“Ir a una tercera prórroga le quitaría seriedad al proceso y nos pone en una posición de incumplimiento”, sostuvo Carolina Rubio, líder de Comunicaciones de LAP, en diálogo con este medio.

En la misma entrevista, publicada este viernes, Rubio remarcó que “lo que nos corresponde está fijado por ley y contrato” y descartó ceder parte de los ingresos proyectados, equivalentes a US$93 millones en los próximos cinco años, según cálculos de Ositrán.

La empresa, amparada en la adenda 6 del contrato de concesión, sostenía que “no corresponde ceder ingresos contemplados en el contrato” y que el inicio del cobro “forma parte de los compromisos asumidos con el Estado peruano”.

PUEDES VER: Consejo Fiscal alerta que el Congreso aprobó 101 leyes con perjuicio al Estado por más de S/35.000 millones y con aval del Gobierno

lr.pe

Ositrán evaluará tarifas definitivas

El comunicado añade que el Ositrán viene evaluando la fijación de las tarifas de transferencia definitivas, las cuales serían aprobadas “en las próximas semanas”.

Además, el MTC se comprometió a modificar el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, para garantizar que todos los costos del transporte aéreo se incluyan e informen de forma clara y transparente en los boletos de viaje, en beneficio del usuario.

Notas relacionadas
LAP recaudará US$93 millones por cobro de TUUA y descarta ceder ingresos: "Es lo que nos toca y está en el contrato"

LAP recaudará US$93 millones por cobro de TUUA y descarta ceder ingresos: "Es lo que nos toca y está en el contrato"

LEER MÁS
LAP aplicará aumento en boletos de viaje de pasajeros en transferencia que usen el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: medida rige desde este 27 de octubre

LAP aplicará aumento en boletos de viaje de pasajeros en transferencia que usen el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: medida rige desde este 27 de octubre

LEER MÁS
LATAM Airlines Perú anuncia la suspensión de su ruta Lima - Orlando: pasajeros afectados serán notificados

LATAM Airlines Perú anuncia la suspensión de su ruta Lima - Orlando: pasajeros afectados serán notificados

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Tía María: agricultores del Valle de Tambo presentarán medida cautelar para suspender proyecto minero

Tía María: agricultores del Valle de Tambo presentarán medida cautelar para suspender proyecto minero

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Economía

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

Lo que debes saber del retiro AFP 2025: conoce el cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT

Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025