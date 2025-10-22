LAP aplicará aumento en los boletos de estos pasajeros de transferencia que usen el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. | Foto: Composición LR/LAP/IA.

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez realizará un cobro adicional en los boletos de viajes para los pasajeros de transferencia. Así lo confirmó la concesionaria Lima Airport Partners (LAP), que informó que desde el lunes 27 de octubre entrará en vigor la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA).

Este monto será aplicado a los viajeros internacionales que realicen conexiones utilizando la renovada infraestructura del terminal aéreo, considerado uno de los proyectos más importantes para el transporte y el turismo en el país.

LAP confirma que se cobrará la TUUA a pasajeros de transferencia

La Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) se aplicará a los vuelos internacionales que realicen escalas en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los pasajeros que se encuentren bajo esta modalidad deberán pagar un adicional de 12 dólares incluido en el precio de su boleto aéreo. Para facilitar el proceso, Lima Airport Partners (LAP) habilitará tanto módulos físicos dentro del terminal como una plataforma virtual.

Por ejemplo, si un vuelo procedente de Argentina aterriza en el Callao para hacer escala antes de continuar hacia Bogotá, Colombia, los viajeros deberán abonar este monto, ya que estarán utilizando los servicios e instalaciones del renovado aeropuerto. Según LAP, esta medida busca cubrir los costos operativos y de conexión que se brindan a los pasajeros internacionales.

¿Qué es la TUUA que se cobrará en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez?

La tarifa aeroportuaria o Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) está relacionada con los diversos servicios prestados por Lima Airport Partners a los pasajeros en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, durante las formalidades de despacho de pasajeros, equipaje, carga y correo, así lo anunció LAP en su página web oficial.

Por lo que, la tarifa de conexión, es la que se cobrará, y existen dos: conexión nacional e internacional. Este tipo de tarifa se cobra a pasajeros que utilizan al aeropuerto solamente como punto de conexión entre 2 aeropuertos; el primero donde inicia su viaje y el de su destino final. Puede ser como punto de conexión internacional o nacional.