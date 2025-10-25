HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Pago de la segunda gratificación en Perú este 2025: a partir de esta fecha pueden cobrar los trabajadores a nivel nacional

El segundo pago de la gratificación ya está cerca y miles de trabajadores formales a nivel nacional podrán acceder a cobrarlo. Como cada año, el beneficio económico vendrá con una bonificación de EsSalud o EPS.

El segundo pago de la gratificación comienza a captar la atención de miles de trabajadores formales en Perú. Este beneficio económico, que se entrega cada mes de diciembre, representa un derecho laboral establecido por ley y tiene como objetivo reconocer el esfuerzo de los empleados durante el segundo semestre del año.

Además, el monto se deposita junto con la bonificación extraordinaria del 9% correspondiente a EsSalud o del 6.75% si el trabajador está afiliado a una EPS. Al igual que el abono de la Compensación por Tiempo de Servicios, genera dudas e interés sobre cuándo lo pagarán.

¿Cuándo se dará el segundo pago de la gratificación?

El segundo pago de la gratificación en el Perú se realizará en diciembre de 2025, y los empleadores del sector privado tendrán hasta el 15 de ese mes como fecha límite para depositar este beneficio laboral. Este pago representa un ingreso adicional que se otorga a los trabajadores formales en reconocimiento a su esfuerzo durante el año y como parte de sus derechos establecidos en la legislación laboral peruana.

Gratificación 2025: ¿cuánto es la multa por no abonar este beneficio?

De acuerdo con la normativa laboral vigente en el Perú, las empresas que no cumplan con efectuar el pago de la gratificación dentro del plazo establecido —es decir, durante la primera quincena de julio o diciembre— podrán ser sancionadas con multas económicas. En el caso de las pequeñas empresas, las sanciones oscilan entre S/2.227 y S/22.275, según la gravedad de la falta y el número de trabajadores perjudicados.

En tanto, las empresas no registradas como micro o pequeñas (no MYPE) podrían enfrentar multas que alcanzan hasta los S/129.294, conforme a los criterios establecidos por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

