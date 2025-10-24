La mañana del viernes 24 de octubre, ciudadanos que transitaban por la Plaza Francia se encontraron con el altar en memoria de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (‘Trvko’), joven rapero asesinado por la Policía durante las protestas de la 'Generación Z' el último 15 de octubre, completamente borrado. La intervención fue realizada por la Municipalidad de Lima, que mandó a pintar el espacio en donde durante días se habían colocado flores, velas y grafitis en homenaje del fallecido artista.

La acción generó indignación entre agrupaciones y colectivos, que denunciaron en redes sociales el hecho como un intento de “silenciar la memoria popular”. En respuesta, estos grupos anunciaron intervenciones artísticas en diversos distritos de Lima, con el objetivo, afirman, de mantener viva la voz y el legado de quien rapeaba “contra la injusticia”.

MML bora y pinta sobre mural de homenaje a 'Trvko'. Foto: Luis Guerrero / Lia Peralta

MML borra mural de homenaje a 'Trvko' y colectivos convocan intervenciones en Lima

"Tarde o temprano iba a pasar", dice un ciudadano, quien grabó desde horas de la mañana cómo el personal del municipio se disponía a borrar y pintar sobre los registros dejados por amigos, conocidos y ciudadanos de a pie en los muros. La República pudo confirmar que el mural estaba borrado. Al consultar con los trabajadores si el homenaje sería cubierto por completo, ellos indicaron que dejarían una de las pintas: "Cuando un obrero del hip hop muere, nunca muere", reza la escritura. Además, agregaron que no retirarían los regalos dejados al pie del muro. Al respecto, la municipalidad aún no ha emitido un pronunciamiento.

"Cuando un obrero dell hip hop muere, nunca muere", reza la escritura. Foto: Gabriela Sánchez / Hablemos por igual

En tanto, diversos colectivos expresaron su rechazo ante la medida y convocaron a la ciudadanía a realizar sus propias intervenciones para preservar la memoria del cantante en los distintos distritos de Lima. "Ante el atentado a la memoria de nuestro hermano 'Trvko', asesinado por la Policía en las protestas, (...) realizamos un llamado urgente a la autoconvocatoria: que cada barrio, cada crew, cada muralista y cada voz del pueblo pinte su rostro, su mensaje, su lucha", indicaron a través de una publicación en redes sociales.

Colectivos convocan a realizar intervenciones en distritos de Lima.

Borran mural de 'Trvko' en La Victoria

El pasado 23 de octubre, a una semana del asesinato de Eduardo Ruiz, un primer mural realizado por el colectivo de artistas urbanos Cans in the City y ubicado en la avenida Paseo de la República, en La Victoria, fue borrado. Los colectivos mostraron su total rechazo y exigieron una respuesta inmediata para conocer a los responsables.

En las imágenes que pudo recoletar un ciudadano, se pudo ver la camioneta que trasladó a las personas y pintura con la que taparon el mural, con el logo de la Municipalidad de La Victoria y placa EGI573, la cual pertenece al Estado. Al respecto, el alcalde de la comuna, Ruben Cano, sostuvo que la medida se realizó debido al desacuerdo de los vecinos con el mural.

Borran mural de 'Trvko' en La Victoria. Foto: Mabel Alva / La República

