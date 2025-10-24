Marcha 25 de octubre: Vicente Tiburcio asegura garantías para protesta bajo restricciones del estado de emergencia

Luego de que el colectivo de la Generación Z convocara una nueva movilización este sábado 25 de octubre contra el Gobierno de José Jerí, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró garantías para la protesta, pero dentro del marco establecido por el estado de emergencia en Lima y Callao, que tendrá una duración de 30 días.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Las garantías siempre daremos dentro del marco constitucional y dentro del marco de lo que ha establecido el estado de emergencia. Nosotros respaldamos a todos los ciudadanos, sea la Policía Nacional y los ciudadanos de bien que están siempre haciéndolo justo por ellos. Desde un momento yo dije: 'estoy con ellos, pero no hagan daño, no ocasionen daños a la propiedad pública y privada'", señaló.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Presentan proyecto de ley para que Policía pague pasaje en transporte público

Como se conoce, el Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, que establece la declaratoria de estado de emergencia, dispone la restricción o suspensión de varios derechos constitucionales, incluyendo la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, así como la libertad de reunión y de tránsito dentro del territorio.

Asimismo, el ministro pidió a los manifestantes que no causen daños a la propiedad pública ni privada durante esta movilización. "Nosotros respaldamos a todos los ciudadanos, sea la Policía Nacional del Perú y los ciudadanos de bien que están haciendo lo justo. Yo dije: estoy con ellos, pero no hagan daño, no ocasionen daños a la propiedad pública y privada".

La protesta comenzará en la Plaza Francia a partir de las 3:00 p. m., desde donde los ciudadanos se dirigirán hacia el Palacio de Justicia. Ahí esperarán la llegada de otros grupos y colectivos sociales, para luego iniciar su marcha hacia el Congreso a las 4:00 p. m.