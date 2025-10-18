HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
Economía

Bono de 100 soles para trabajadores del sector público en Perú: estos son los regímenes confirmados que podrán recibirlo en 2026

Desde el año 2026, los trabajadores del sector público en Perú podrán recibir un bono único de 100 soles, según el acuerdo del Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026.

Trabajadores del sector público recibirán bono de 100 soles a partir de 2026.
Trabajadores del sector público recibirán bono de 100 soles a partir de 2026. | Foto: Composición LR/IA.

A partir del año 2026, los trabajadores del sector público en Perú podrían acceder al pago de un bono único. Este beneficio forma parte de la cláusula Décimo Segunda del Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026, acuerdo suscrito entre los gremios del sector público y representantes del Ejecutivo.

Además del bono excepcional de 100 soles, el documento contempla incrementos salariales para determinados regímenes laborales dentro del Estado: Decreto Legislativo N.º 276, Decretos Legislativos N.º 1057 (CAS) y N.º 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Trabajadores del sector público reciben bono de 100 soles: este régimen se beneficiará

Los trabajadores del sector público comprendidos en el Decreto Legislativo 276 recibirán, a partir de enero de 2026, un bono único de S/100. Además, se incluye a los regímenes N.º 728 y N.º 1057 y Leyes N.º 30057, N.º 29709 y N.º 28091, del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

En esa línea, se precisa que el pago del bono es por única vez y se dará durante el mes de enero del año 2026. El referido bono excepcional no tiene carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable, y no forma parte de los beneficios laborales.

Bono para trabajadores del sector público en 2026: ¿cuáles son los requisitos para acceder?

En el caso de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, el personal beneficiario debe cumplir de manera conjunta lo siguiente: encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025; y, contar con vínculo laboral vigente a la fecha de pago del bono excepcional de 100 soles.

Asimismo, para el caso de los gobiernos locales, el personal beneficiario debe cumplir de manera conjunta lo siguiente: encontrarse registrado en el registro provisional del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025 y/o en la Planilla Electrónica (PDT PLAME) que se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, según corresponda, en el mes de junio de 2025; y, contar con vínculo laboral a la fecha de pago del bono excepcional.

