TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Arma una mesa de Halloween 2025 con estas cinco recetas sencillas. Ideas creativas para asustar y deleitar a todos, listas en menos de 30 minutos.

Sorprende a tus invitados en Halloween con una mesa deliciosamente escalofriante. Foto: composiciónLR/Pinterest/Telemundo
Sorprende a tus invitados en Halloween con una mesa deliciosamente escalofriante. Foto: composiciónLR/Pinterest/Telemundo

El 31 de octubre de 2025, millones de familias celebrarán Halloween con mesas llenas de delicias espeluznantes. Este año, las tendencias apuntan a preparaciones rápidas que combinan sabor y estética siniestra. Estas propuestas transforman ingredientes cotidianos en atracciones visuales que cautivan a niños y adultos.

Desde dedos crujientes hasta pociones efervescentes, las ideas para Halloween priorizan la simplicidad. Cada receta demanda menos de 25 minutos de elaboración activa, ideal para anfitriones ocupados.

PUEDES VER: ¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Halloween 2025: estas son 5 comidas para tu mesa temática

Dedos Mutilados Ensangrentados

Ingredientes (20 dedos)

  • 1 paquete de salchichas o hot dogs
  • 20 almendras crudas
  • Ketchup para mojar

Receta Fácil (10 min)

  1. Precalienta horno a 200°C.
  2. Corta salchichas en 2 pedazos cada una (dedos de 5 cm).
  3. Haz 2-3 rayitas en un extremo (nudillos) con cuchillo.
  4. Haz un huequito en el otro extremo.
  5. Mete 1 almendra en cada hueco (uña).
  6. Coloca en bandeja con papel aluminio.
  7. Hornea 8-10 min hasta que estén dorados.
  8. Sirve con ketchup en un bowl.

Galletas Ojo de Monstruo

Ingredientes (20 galletas)

  • 185 g harina
  • 60 g cacao puro en polvo
  • 1 pizca levadura química
  • 1 pizca sal
  • 60 g mantequilla a temperatura ambiente
  • 150 g azúcar
  • 60 g mantequilla derretida (enfriada)
  • 1 huevo M
  • Vainilla (1 cdta extracto)
  • Ojos de azúcar (para decorar)

Receta Fácil (25 min)

  1. Precalienta horno a 180°C.
  2. Bate mantequilla pomada + azúcar hasta cremoso.
  3. Agrega huevo + vainilla + mantequilla derretida. Bate bien.
  4. Tamiza harina + cacao + levadura + sal. Mezcla hasta formar masa.
  5. Forma bolitas (2 cm diámetro) en bandeja con papel encerado. Separa 3 cm entre ellas.
  6. Hornea 15 min (quedarán suaves, endurecen al enfriar).
  7. Decora pegando ojos de azúcar mientras están tibias.

Mandarinas Calabaza

Ingredientes (8 calabazas)

  • 8 mandarinas
  • 2 tallos de apio

Receta Súper Fácil (5 min)

  1. Lava y seca las mandarinas.
  2. Corta apio en tiras finas (¼" ancho x 1" largo).
  3. Pela mandarinas con cuidado (mantén enteras, sin separar gajos).
  4. Pega 1 tira de apio en la parte superior de cada mandarina (¡el tallo de la calabaza!).

Gelatinas Monstruosas

Ingredientes (6 vasos)

  • 6 sobres gelatina (sabores variados: rojo, verde, morado)
  • 2 tazas agua hirviendo por sobre
  • 2 tazas agua fría por sobre
  • Golosinas (gusanos, arañas, monstruos, ojos)
  • Nubes o chocolate rallado (opcional)

Receta Fácil (20 min + enfriado)

  1. Disuelve 1 sobre gelatina roja en agua hirviendo. Agrega agua fría.
  2. Vierte ⅓ en vasos. Coloca en heladera 10 min hasta firme.
  3. Repite con gelatina verde y morada, capa por capa.
  4. Decora con golosinas encima de cada capa.

Poción Mágica Verde

Ingredientes (8 vasos)

  • 2 litros limonada (polvo o lista)
  • 1/4 taza azúcar (opcional, si usas fresca)
  • Colorante verde alimentario (unas gotas)
  • 1 litro soda o agua con gas
  • Hielo en cubos
  • Rodajas de lima o limón (decoración)
  • Gomitas en forma de ojos (opcional)

Receta Fácil (5 min)

  1. Mezcla limonada con agua fría en jarra grande.
  2. Agrega 2-3 gotas colorante verde hasta que quede brillante.
  3. Prueba y endulza si es necesario.
  4. Justo antes de servir, agrega soda helada para burbujas.
  5. Llena vasos con hielo, vierte poción y decora con rodaja de lima.
  6. ¡Extra terror! Coloca 1 gomita ojo flotando en cada vaso.
