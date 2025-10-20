Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática
Arma una mesa de Halloween 2025 con estas cinco recetas sencillas. Ideas creativas para asustar y deleitar a todos, listas en menos de 30 minutos.
El 31 de octubre de 2025, millones de familias celebrarán Halloween con mesas llenas de delicias espeluznantes. Este año, las tendencias apuntan a preparaciones rápidas que combinan sabor y estética siniestra. Estas propuestas transforman ingredientes cotidianos en atracciones visuales que cautivan a niños y adultos.
Desde dedos crujientes hasta pociones efervescentes, las ideas para Halloween priorizan la simplicidad. Cada receta demanda menos de 25 minutos de elaboración activa, ideal para anfitriones ocupados.
Halloween 2025: estas son 5 comidas para tu mesa temática
Dedos Mutilados Ensangrentados
Ingredientes (20 dedos)
- 1 paquete de salchichas o hot dogs
- 20 almendras crudas
- Ketchup para mojar
Receta Fácil (10 min)
- Precalienta horno a 200°C.
- Corta salchichas en 2 pedazos cada una (dedos de 5 cm).
- Haz 2-3 rayitas en un extremo (nudillos) con cuchillo.
- Haz un huequito en el otro extremo.
- Mete 1 almendra en cada hueco (uña).
- Coloca en bandeja con papel aluminio.
- Hornea 8-10 min hasta que estén dorados.
- Sirve con ketchup en un bowl.
Galletas Ojo de Monstruo
Ingredientes (20 galletas)
- 185 g harina
- 60 g cacao puro en polvo
- 1 pizca levadura química
- 1 pizca sal
- 60 g mantequilla a temperatura ambiente
- 150 g azúcar
- 60 g mantequilla derretida (enfriada)
- 1 huevo M
- Vainilla (1 cdta extracto)
- Ojos de azúcar (para decorar)
Receta Fácil (25 min)
- Precalienta horno a 180°C.
- Bate mantequilla pomada + azúcar hasta cremoso.
- Agrega huevo + vainilla + mantequilla derretida. Bate bien.
- Tamiza harina + cacao + levadura + sal. Mezcla hasta formar masa.
- Forma bolitas (2 cm diámetro) en bandeja con papel encerado. Separa 3 cm entre ellas.
- Hornea 15 min (quedarán suaves, endurecen al enfriar).
- Decora pegando ojos de azúcar mientras están tibias.
Mandarinas Calabaza
Ingredientes (8 calabazas)
- 8 mandarinas
- 2 tallos de apio
Receta Súper Fácil (5 min)
- Lava y seca las mandarinas.
- Corta apio en tiras finas (¼" ancho x 1" largo).
- Pela mandarinas con cuidado (mantén enteras, sin separar gajos).
- Pega 1 tira de apio en la parte superior de cada mandarina (¡el tallo de la calabaza!).
Gelatinas Monstruosas
Ingredientes (6 vasos)
- 6 sobres gelatina (sabores variados: rojo, verde, morado)
- 2 tazas agua hirviendo por sobre
- 2 tazas agua fría por sobre
- Golosinas (gusanos, arañas, monstruos, ojos)
- Nubes o chocolate rallado (opcional)
Receta Fácil (20 min + enfriado)
- Disuelve 1 sobre gelatina roja en agua hirviendo. Agrega agua fría.
- Vierte ⅓ en vasos. Coloca en heladera 10 min hasta firme.
- Repite con gelatina verde y morada, capa por capa.
- Decora con golosinas encima de cada capa.
Poción Mágica Verde
Ingredientes (8 vasos)
- 2 litros limonada (polvo o lista)
- 1/4 taza azúcar (opcional, si usas fresca)
- Colorante verde alimentario (unas gotas)
- 1 litro soda o agua con gas
- Hielo en cubos
- Rodajas de lima o limón (decoración)
- Gomitas en forma de ojos (opcional)
Receta Fácil (5 min)
- Mezcla limonada con agua fría en jarra grande.
- Agrega 2-3 gotas colorante verde hasta que quede brillante.
- Prueba y endulza si es necesario.
- Justo antes de servir, agrega soda helada para burbujas.
- Llena vasos con hielo, vierte poción y decora con rodaja de lima.
- ¡Extra terror! Coloca 1 gomita ojo flotando en cada vaso.