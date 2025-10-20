¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta
Desde personajes de la cultura KPop hasta looks futuristas y góticos, la inteligencia artificial revela qué estilos serán el centro de atención en Halloween 2025.
Halloween 2025 se perfila como una celebración vibrante, marcada por una fusión de nostalgia, cultura pop y avances tecnológicos. Según las tendencias identificadas por inteligencia artificial, los disfraces más populares este año abarcan desde personajes de películas y series virales hasta reinterpretaciones modernas de clásicos del terror.
Por ello, en estas fechas surge la expectativa sobre las tendencias más frescas e impactantes que marcarán esta celebridad. Como cada año, a continuación presentaremos los disfraces más populares de Halloween de acuerdo con el recuento de las tendencias de los últimos años que considera la inteligencia artificial.
Los personajes de ‘KPop Demon Hunters’ han ganado popularidad entre los usuarios para optar por disfrazarse en Halloween 2025. Foto: Reddit
Personajes de "KPop Demon Hunters"
La película animada de Netflix ‘KPop Demon Hunters’ se ha convertido en un fenómeno viral tras ser considerada como el contenido más visto en la historia de la plataforma. Personajes como Rumi, Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja lideran las búsquedas de disfraces en Google. Este fenómeno refleja el creciente impacto de la estética y el estilo K-Pop en celebraciones globales como Halloween.
Disfraces clásicos como vampiros, brujas y esqueletos con un toque moderno
Los disfraces tradicionales como vampiros, brujas y esqueletos siguen siendo populares, pero este año se presentan con un giro elegante y versátil, con la idea de ofrecer nuevos modelos para los usuarios:
- Vampiros en terciopelo: con trajes de lujo y detalles góticos.
- Brujas góticas: con vestimenta oscura y accesorios místicos.
- Zombies glam: con maquillaje detallado y atuendos sofisticados
La euforia del "brainrot italiano"
El fenómeno del "brainrot italiano" ha influido en las tendencias de disfraces, con personajes surrealistas que se han ganado un espacio en el público infantil. Entre ellos están:
- Ballerina Cappuccina: una bailarina con una taza como cabeza.
- Tung Tung Tung Sahur: un monstruo de madera.
- Bombardino Crocodilo: una criatura híbrida
Animales o muñecas que inspiran terror a los demás
Una tendencia que combina lo inquietante con lo artístico. Los disfraces de muñecas antiguas o marionetas rotas destacan por sus detalles espeluznantes, maquillaje exagerado y atuendos vintage, logrando una apariencia que mezcla inocencia y terror. Esta opción permite combinar texturas, encajes y tonos pálidos, convirtiéndose en una de las favoritas para quienes buscan un look gótico y teatral.