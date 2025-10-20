HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué es Halloween y por qué se celebra el 31 de octubre? Todo sobre la Noche de Brujas

Halloween se celebra el 31 de octubre, combinando tradiciones celtas y costumbres modernas. Su origen se encuentra en la expresión “All Hallows’ Eve,” marcando la víspera de Todos los Santos.

Halloween, celebrado el 31 de octubre, amalgama antiguas tradiciones celtas y costumbres modernas.
| Foto: Composición LR/IA.

Halloween es una celebración que tiene lugar cada 31 de octubre y combina antiguas tradiciones celtas con costumbres modernas. En esa línea, la palabra Halloween proviene de la expresión inglesa “All Hallows’ Eve”, que significa “víspera de Todos los Santos”. Con el paso del tiempo, esta frase se fue acortando hasta convertirse en “Hallowe’en” y finalmente en “Halloween”.

En inglés antiguo, hallow significa 'santo' y eve se refiere a la víspera o la noche anterior; por ello, el término hace referencia a la noche del 31 de octubre, que precede al Día de Todos los Santos (1 de noviembre). Así, aunque hoy se asocia con disfraces y dulces, su nombre tiene un origen religioso vinculado a una celebración para honrar a los santos y recordar a los difuntos.

lr.pe

¿Por qué cada 31 de octubre se celebra Halloween?

Cada 31 de octubre se celebra Halloween porque en esa fecha los antiguos pueblos celtas conmemoraban el festival de Samhain, una tradición que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno, considerado un momento en que el mundo de los vivos y los muertos se unía.

Con la expansión del cristianismo, la Iglesia estableció el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, y la noche anterior pasó a llamarse All Hallows’ Eve (víspera de Todos los Santos), que con el tiempo derivó en Halloween. Por ello, esta festividad mantiene su esencia como una noche que combina lo místico y lo festivo, donde se mezclan antiguas creencias con costumbres modernas como los disfraces, las calabazas y los dulces.

¿Cómo se celebra Halloween en Perú y otras parte del mundo?

En Perú, Halloween se celebra cada 31 de octubre con fiestas, disfraces, decoraciones temáticas y el tradicional recorrido de los niños por las calles para pedir dulces diciendo “¡dulce o truco!”. En muchas ciudades, especialmente en Lima, los centros comerciales, colegios y vecindarios organizan concursos de disfraces y eventos familiares, mientras que los jóvenes suelen participar en fiestas nocturnas.

Además, esta fecha coincide con el Día de la Canción Criolla, lo que crea una mezcla cultural única entre la música tradicional y las costumbres extranjeras. En otros países, las celebraciones varían, pero comparten el mismo espíritu festivo. En Estados Unidos, Halloween es una de las fechas más esperadas del año, con desfiles, decoraciones elaboradas y casas embrujadas.

En México, se fusiona con el Día de Muertos, destacando el recuerdo y homenaje a los difuntos. En Irlanda y Escocia, donde nació la tradición, se mantienen costumbres antiguas como encender fogatas o contar historias de espíritus. Así, aunque cada país le da su propio toque, el 31 de octubre une al mundo en una noche de diversión, misterio y tradición.

