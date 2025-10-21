HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi llama "terruco" a Eduardo Ruiz: insulto, dolor e indiferencia | Fuerte y Claro

Economía

Congreso: proponen bono para vivienda a jóvenes de hasta 29 años, ¿de qué trata el proyecto?

El proyecto crea el Bono Habitacional Juvenil y obliga al Ministerio de Vivienda a priorizar al menos el 30% de los programas y proyectos para jóvenes, además de impulsar un banco de tierras y un fondo de garantía para facilitar créditos.

Proyecto de ley crea el Bono Habitacional Juvenil (BHJ), un subsidio sin obligación de devolución.
Proyecto de ley crea el Bono Habitacional Juvenil (BHJ), un subsidio sin obligación de devolución.

El sueño de la casa propia podría estar un paso más cerca para miles de jóvenes peruanos. Un nuevo proyecto de ley desde el Congreso busca crear un marco legal para promover el acceso formal a la vivienda digna y adecuada de la población juvenil, en un país donde la independencia habitacional sigue siendo un privilegio. Según un análisis de Barqueros Inmobiliaria, más del 60% de jóvenes parejas vive en casas de sus padres o suegros y la mitad señala que la falta de privacidad afecta su relación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La propuesta plantea, entre sus principales medidas, la creación del Bono Habitacional Juvenil (BHJ), un subsidio sin obligación de devolución, que se otorgaría por única vez a jóvenes de hasta 29 años para adquirir, construir o mejorar una vivienda.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Lo que debes saber del retiro AFP 2025: cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT

lr.pe

Este beneficio se sumaría a otros programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) como Techo Propio y Nuevo Crédito Mivivienda, pero con requisitos más flexibles y un enfoque dirigido a quienes hoy no pueden acceder a ellos.

larepublica.pe

El beneficio está dirigido a jóvenes peruanos de hasta 29 años, con residencia comprobada en el país. Podrán acceder quienes integren sociedades conyugales o uniones de hecho, así como padres o madres solteras y solteros con o sin carga familiar, es decir, aquellos que tengan dependientes a su cargo.

PUEDES VER: Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% por invertir tu dinero un año, ¿Qué entidades financieras ofrecen más?

lr.pe

Banco de tierras y un registro de vivienda joven

Otra medida es la creación del Banco de Tierras para la Vivienda Joven, que buscará identificar y destinar terrenos urbanos o urbanizables a proyectos habitacionales orientados a este grupo. El Estado también deberá implementar un Registro de Vivienda Joven para identificar a los beneficiarios y a quienes demandan vivienda.

Además, el proyecto establece que al menos el 30% de los programas y proyectos habitacionales del Estado sean reservados para jóvenes, priorizando a aquellos en situación de vulnerabilidad o con bajos ingresos, asi como la implementación de un fondo de garantía respaldado por el Fondo Mivivienda para facilitar créditos hipotecarios con tasas de interés más bajas.

PUEDES VER: Gobierno perdona a la industria anchovetera y las libera del control de cuotas por "condiciones anómalas" del mar

lr.pe

En la exposición de motivos, se sustenta que el déficit habitacional juvenil es un problema que recae en bajos ingresos, informalidad laboral y la imposibilidad de acceder al sistema financiero. Según datos citados en el documento, más del 60% de las parejas jóvenes en Lima vive en casa de sus padres o suegros, y la mitad afirma que la falta de privacidad afecta su relación. No obstante, el deseo de independencia es casi unánime: el 88,5% de los jóvenes encuestados manifestó su aspiración de tener un departamento propio.

El texto recuerda que el derecho a una vivienda adecuada está reconocido por tratados internacionales y por la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (N° 31313), y que el Estado tiene la obligación de promover condiciones que hagan posible el acceso a una vivienda digna. “La carencia de vivienda no solo afecta la estabilidad económica, sino también la salud mental, la educación y la vida familiar”, advierte la iniciativa.

La congresista Nieves Limachi señala que programas como Renta Joven o Techo Propio no han sido suficientes para atender la demanda de este grupo etario, que representa el 23,6% de la población nacional. Por ello, propone una intervención estatal más decidida, articulada con gobiernos regionales y locales, que permita reducir el déficit habitacional y ofrecer a los jóvenes "una base sólida para construir sus proyectos de vida".

Según el texto, la aplicación de la norma no generaría nuevos gastos al erario, pues su financiamiento se cubriría con los presupuestos del MVCS, del Fondo Mivivienda y de los gobiernos subnacionales. De aprobarse, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para emitir su reglamento.

Notas relacionadas
Proyectos de vivienda social de hasta US$2,3 millones podrán financiarse a través de crowdfunding

Proyectos de vivienda social de hasta US$2,3 millones podrán financiarse a través de crowdfunding

LEER MÁS
¿El nuevo Barranco": Chorrillos gana terreno en el mercado inmobiliario con más proyectos y viviendas vendidas

¿El nuevo Barranco": Chorrillos gana terreno en el mercado inmobiliario con más proyectos y viviendas vendidas

LEER MÁS
Urbania: crece preferencia por viviendas de segundo uso en Lima Metropolitana y alcanza un 77% en julio

Urbania: crece preferencia por viviendas de segundo uso en Lima Metropolitana y alcanza un 77% en julio

LEER MÁS
¿Qué hace Indecopi con el dinero que cobra de las multas a empresas peruanas?

¿Qué hace Indecopi con el dinero que cobra de las multas a empresas peruanas?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Plin ahora permite enviar dinero por WhatsApp: transfiere al instante solo con mensajes de texto

Plin ahora permite enviar dinero por WhatsApp: transfiere al instante solo con mensajes de texto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

LEER MÁS
Lo que debes saber del retiro AFP 2025: cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT

Lo que debes saber del retiro AFP 2025: cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT

LEER MÁS
Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, lunes 20 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 20 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso: proponen bono para vivienda a jóvenes de hasta 29 años, ¿de qué trata el proyecto?

Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canal confirmado del partido la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Economía

Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% por invertir tu dinero un año, ¿Qué entidades financieras ofrecen más?

¿Cómo saber a qué AFP estoy afiliado? Verifica si perteneces a Integra, Prima, Habitat o Profuturo para acceder al retiro de tu fondo en 2025

Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025