El 1 de octubre se celebra el Día Nacional del Cacao y del Chocolate en el Perú. | Foto: ChatGPT

El Perú celebra cada 1 de octubre el Día Nacional del Cacao y el Chocolate, una fecha instaurada en 2011 para rendir homenaje a uno de los productos más representativos del país. Este insumo, considerado un superalimento, goza de reconocimiento internacional por su calidad y diversidad. El cacao peruano no solo impulsa la economía de varias regiones, sino que también representa un símbolo de identidad cultural con raíces en las antiguas civilizaciones preincas.

Este cultivo, cuyo nombre científico es Theobroma cacao, crece en zonas tropicales y requiere condiciones muy específicas: humedad, calor, sombra y suelos ricos en minerales. De sus frutos —las mazorcas— se extraen semillas que, tras pasar por un proceso de fermentación, tostado y molienda, se transforman en cocoa y chocolate. Su manteca, además, tiene múltiples aplicaciones en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria.

¿Por qué se celebra el Día del Cacao en el Perú?

El Día del Cacao se celebra en el Perú con el objetivo de visibilizar el rol de miles de agricultores de 16 regiones que, gracias a su trabajo, han posicionado al país como el segundo productor mundial de cacao orgánico. San Martín, Junín, Ucayali, Huánuco y Cusco concentran más del 80% de la producción nacional. Las exportaciones llegan a Europa, Asia y América en forma de granos, manteca, polvo y chocolates de alta calidad.

Asimismo, se busca resaltar la importancia del cacao en la historia y en la identidad nacional. Desde hace más de 5.000 años, este fruto forma parte de la vida de los peruanos, como lo demuestran piezas de cerámica preinca que evidencian su domesticación y uso ritual. En la actualidad, el cacao se suma a otros cultivos representativos como la papa, la quinua y la lúcuma, que refuerzan el orgullo de un país megadiverso.

¿Cuáles son los beneficios para la salud del cacao?

Además de su relevancia económica y cultural, el cacao destaca por sus notables beneficios nutricionales. Es una fuente de vitaminas C, E y del complejo B, así como de minerales esenciales como magnesio, hierro, potasio y zinc, los cuales fortalecen el sistema inmunológico y favorecen el buen funcionamiento del organismo. También contiene polifenoles, potentes antioxidantes que contribuyen a prevenir enfermedades crónicas.

Diversos estudios han demostrado que el consumo moderado de cacao puro puede reducir la presión arterial, mejorar la circulación y contribuir al control de la arterioesclerosis, gracias a sus efectos vasodilatadores. Sus compuestos grasos, entre ellos el ácido esteárico, ayudan a contrarrestar el colesterol malo, mientras que la teobromina y la cafeína actúan como estimulantes naturales y favorecen el ánimo y la concentración.