Temu ahora permite usar Yape como alternativa de pago en su web | Foto: Yape/Andina

Temu ha incorporado a Yape como nuevo método de pago disponible en su plataforma. Esta integración busca simplificar el proceso de compra para los usuarios peruanos, que ahora podrán elegir la billetera digital directamente al momento de pagar.

Antes, los clientes que querían usar Yape en Temu debían hacerlo de manera indirecta a través de la opción Pago Efectivo y completar el proceso con un código QR, lo que implicaba más pasos. Con el cambio, el procedimiento se reduce y puede configurarse como medio de pago frecuente.

Cómo activar Yape como método de pago en Temu paso a paso

La billetera digital ya figura en la lista de opciones de pago de Temu, tanto en la aplicación como en el sitio web. Los usuarios solo deben seleccionarla y completar la operación como en cualquier otra transacción digital. Además, la opción puede guardarse como pago habitual en distintos servicios, incluyendo Temu y otras plataformas de suscripción.

La tendencia de los pagos digitales en el comercio electrónico peruano

El uso de billeteras móviles como Yape y Plin sigue en aumento en el Perú. Estos métodos destacan por la rapidez y la seguridad en las transacciones, lo que los ha convertido en alternativas comunes frente a los pagos con tarjetas o transferencias tradicionales.

Según proyecciones del sector hechas inicio de año, más del 70% de las compras en línea para 2025 se harán desde teléfonos móviles. Esto ha impulsado la adaptación de los sistemas de pago digitales a entornos móviles, ampliando el acceso de los consumidores al comercio electrónico.

Temu y el crecimiento de los marketplaces internacionales en Perú

Plataformas internacionales como Temu y Amazon vienen consolidando su presencia en el mercado peruano en los últimos años. Estas aplicaciones ofrecen catálogos amplios y precios competitivos, lo que atrae a un público cada vez mayor.

En paralelo, marketplaces locales trabajan en mejorar su oferta y optimizar tiempos de entrega para responder a la demanda de los consumidores. La incorporación de Yape en Temu se enmarca en este contexto, donde la facilidad de pago se convierte en un factor decisivo para fortalecer la experiencia de compra en línea.