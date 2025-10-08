Menores de edad en Perú pueden tener Yape: billetera digital del BCP especifica cuáles son las condiciones para acceder en 2025

Menores de edad pueden usar Yape en Perú, pero deben cumplir con ciertas condiciones. | Foto: Composición LR/IA.

Menores de edad pueden usar Yape en Perú, pero deben cumplir con ciertas condiciones. | Foto: Composición LR/IA.

En Perú, los menores de edad también pueden acceder a Yape, la popular billetera digital del Banco de Crédito del Perú (BCP). No obstante, la entidad financiera establece ciertas condiciones para que los adolescentes menores de 18 años puedan registrarse y utilizar la aplicación de forma segura.

Es por ello, que de acuerdo con Yape, los menores podrán crear su cuenta siempre que cuenten con la autorización de sus padres o tutores, y sobre todo cumplir con los requisitos específicos como usar los datos del padre, madre o tutor mayor de edad para crear una cuenta.

Yape para menores de edad en Perú: esta es la condición para acceder

Si tienes hijos menores de 18 años, Yape permite abrir una cuenta adicional a tu nombre que podrá utilizarse en otro celular distinto al tuyo. De esta manera, los padres o madres pueden brindar a sus hijos una herramienta para realizar pagos o recibir dinero, manteniendo siempre el control sobre la cuenta.

La aplicación recomienda conversar con los menores sobre el uso responsable del dinero y la importancia de proteger sus claves de acceso. Además, Yape precisó que todas las operaciones realizadas por el menor serán responsabilidad del titular de la cuenta.

Asimismo, aseguró que los datos personales del menor estarán protegidos, y que la cuenta seguirá figurando a nombre del adulto responsable, por lo que al yapear, serán los datos del padre o madre los que aparecerán en la aplicación.

Yape: estos son los tipos de cuentas para que un menor de edad acceda a su cuenta

Si solo quieres registrar tu DNI, sin tarjeta: descarga Yape en el nuevo celular y elige "solo con tu DNI" como método de afiliación. Registra solo tus datos, no los del menor de edad. Y, recuerda que solo puedes tener un Yape con DNI (sin tarjeta) a tu nombre.

Si ya tienes una cuenta Yape con DNI, podrás crear una cuenta BCP para registrarla en tu Yape adicional.