HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Economía

Sunat recaudó S/388 millones de impuestos a Tik Tok, Netflix, Only Fans, Tinder y otras 100 plataformas digitales extranjeras

Más de 100 plataformas extranjeras pagaron IGV desde enero hasta agosto por un valor de S/388 millones en conjunto, reportó la Sunat.


Tasa de netflix
Tasa de netflix | ecommercenews.pe

Con la aplicación del impuesto general a las ventas (IGV) a los servicios digitales, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recaudó más de S/388 millones en lo que va del 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Recordemos que en diciembre pasado se inició la aplicación del IGV a los servicios digitales por Internet, brindados por empresas extranjeras. Con ello, se ha logrado la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de más de un centenar de estas plataformas, que representan más del 80% de este mercado en el Perú.

PUEDES VER: Las AFP ganan S/263 millones mientras fondos de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas

lr.pe

A agosto de 2025, figuran plataformas principales como Netflix, Apple, TikTok, Facebook, Disney, Warner, Linkedin, Amazon, Spotify, Google, Epic Games, Twitch, Nintendo, Sony, Bloomberg, Yango, Didi, Ebay, Mcafee, Canva, Fantiz, Roblox, Samsung, Google, Booking, Microsoft, Tinder, Zoom, Airbnb, OnlyFans, entre otras.

De esta forma, se busca equiparar las condiciones fiscales en las que compiten proveedores nacionales frente a los extranjeros, al aplicar la misma carga fiscal de IGV en ambos casos.

PUEDES VER: Congresista Sigrid Bazán propone crear el impuesto a los bienes de lujo para ampliar la recaudación tributaria

lr.pe
larepublica.pe

Sin embargo, según advirtió el ente recaudador, todavía existen algunas plataformas que, a pesar de brindar servicios digitales en sectores como la intermediación en los servicios de movilidad (aplicativos de servicio de taxi), servicio de generación de contenidos en línea o servicios de compra y venta de criptomonedas, aún no han cumplido con registrarse en el RUC.

"La Sunat viene intensificando las acciones de control sobre estas compañías. La aplicación del IGV a los servicios digitales forma parte del proceso de adhesión del Perú, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", indicó la entidad.

Cabe precisar que la medida ya se aplica en países como México, Chile, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Argentina, Ecuador, así como en la Unión Europea.

Para la inscripción de las referidas plataformas digitales, no se requiere fijar domicilio fiscal en el Perú, ni designar un representante legal con domicilio en el país. Además, se permite la actualización de la información registrada en el RUC de manera sencilla, utilizando la Mesa de Partes Virtual de la Administración Tributaria.

La fecha de inicio de actividades que deben consignar en su RUC debe corresponder al mes desde el cual empezaron a brindar servicios digitales o a vender bienes intangibles a personas residentes en Perú, a fin de efectuar los pagos desde dicho periodo.

Notas relacionadas
Congresista Sigrid Bazán propone crear el impuesto a los bienes de lujo para ampliar la recaudación tributaria

Congresista Sigrid Bazán propone crear el impuesto a los bienes de lujo para ampliar la recaudación tributaria

LEER MÁS
Sunat refuerza embargos de tarjetas de crédito: más entidades deberán sumarse a retención electrónica de fondos

Sunat refuerza embargos de tarjetas de crédito: más entidades deberán sumarse a retención electrónica de fondos

LEER MÁS
Incautan mercancía de contrabando valorizada en más de US$185 millones en 2025: cigarrillos y ropa usada entre lo más decomisado

Incautan mercancía de contrabando valorizada en más de US$185 millones en 2025: cigarrillos y ropa usada entre lo más decomisado

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reintegro 4: autorizan pago a más de 73.000 fonavistas desde el 28 de agosto en el Banco de la Nación

Reintegro 4: autorizan pago a más de 73.000 fonavistas desde el 28 de agosto en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Las AFP ganan S/263 millones mientras fondos de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas

Las AFP ganan S/263 millones mientras fondos de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas

LEER MÁS
Si no hago una recarga a mi celular prepago en Perú, ¿la operadora puede quitarme el número? Especialista y Osiptel aclaran

Si no hago una recarga a mi celular prepago en Perú, ¿la operadora puede quitarme el número? Especialista y Osiptel aclaran

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi tiene fecha de pago: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi tiene fecha de pago: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Reintegro 4: este es el pago mínimo que reciben los beneficiarios del Fonavi para cobrar en el Banco de la Nación 2025

Reintegro 4: este es el pago mínimo que reciben los beneficiarios del Fonavi para cobrar en el Banco de la Nación 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Economía

Las AFP ganan S/263 millones mientras fondos de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas

Reintegro 4: este es el pago mínimo que reciben los beneficiarios del Fonavi para cobrar en el Banco de la Nación 2025

Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota