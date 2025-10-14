HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Oro alcanza récord histórico de US$4.179 y la plata se dispara 75% en medio de tensiones EE.UU.-China

Las tensiones entre EE.UU. y China se trasladaron a las rutas marítimas, impulsando la demanda de metales preciosos como refugio ante el riesgo de una guerra comercial total.

Precio del oro podría llegar a los US$5.000 este 2025. Foto: generado con IA
Precio del oro podría llegar a los US$5.000 este 2025. Foto: generado con IA

El oro (XAU/USD) se toma una pausa este martes tras haber alcanzado un nuevo máximo histórico cercano a los US$4.179 por onza, impulsado por una intensa demanda de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y un entorno de incertidumbre económica y política que se extiende desde Francia hasta Japón.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Al cierre de la sesión, el metal se mantiene firme cerca de US$4.125, tras una fuerte corrección intradía desde los máximos históricos hasta US$4.090, reflejando toma de ganancias tras el repunte. Sin embargo, la presión compradora sigue activa, sostenida por el temor a un prolongado estancamiento comercial entre las dos mayores economías del mundo y la búsqueda de diversificación frente al riesgo financiero.

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Todo se está cayendo y culpan a Trump: bolsas, cripto y petróleo en rojo por una posible guerra comercial

lr.pe

El repunte del oro no muestra señales de agotamiento. Con una ganancia acumulada de más del 50% en lo que va del año, el metal dorado se encamina a registrar su mejor desempeño anual desde 1979.

larepublica.pe

Esta histórica escalada está impulsada por las expectativas de dos recortes adicionales de tasas de interés de la Fed en lo que resta del año, junto con compras sostenidas de bancos centrales y fuertes entradas en fondos cotizados (ETFs) respaldados en oro.

PUEDES VER: Estados Unidos tendría un as bajo la manga para hacerle frente a China tras recientes restricciones

lr.pe

La reciente inestabilidad política en Francia —donde el primer ministro Sébastien Lecornu enfrenta una moción de censura— y en Japón —tras la ruptura de la coalición entre el Partido Liberal Democrático y Komeito— ha reforzado el atractivo del metal como activo refugio.

Disputa comercial escala al sector marítimo

El martes, el conflicto entre Washington y Pekín se agudizó tras conocerse que China impuso nuevas tarifas portuarias a barcos vinculados a EE.UU., replicando las medidas previas de la administración estadounidense. La escalada de represalias se extiende ahora al sector marítimo y logístico, elevando los temores de interrupciones más amplias en las cadenas de suministro globales.

Además, el Ministerio de Comercio chino sancionó a cinco subsidiarias estadounidenses de Hanwha Ocean (Corea del Sur), acusándolas de colaborar con investigaciones del gobierno norteamericano que, según Pekín, “ponen en peligro la soberanía y los intereses de desarrollo de China”.

En Estados Unidos, la atención también se centra en el prolongado cierre del Gobierno federal, que ya entra en su tercera semana. Los mercados siguen de cerca la próxima intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial (NABE), donde se esperan pistas sobre el ritmo de los próximos recortes de tasas antes de la reunión del FOMC de octubre.

Sus comentarios serán determinantes para el rumbo de los mercados de metales, que históricamente reaccionan de forma inversa al fortalecimiento del dólar y los rendimientos de los bonos.

La plata se dispara y consolida su rol como refugio alternativo

En paralelo, la plata ha subido cerca de 75% en lo que va del año, alcanzando alrededor de US$52 por onza troy. Este comportamiento la posiciona como un nuevo refugio frente a la volatilidad global, mientras los inversionistas se vuelcan hacia metales preciosos para proteger sus carteras ante los vaivenes de los bonos soberanos y las bolsas internacionales.

larepublica.pe

Analistas explicaron para medios internacionales que los inversores se están refugiando con más agresión en los metales preciosos para escapar de los altibajos en otros activos como la renta fija o la bolsa. Asimismo, destacan que las tensiones geopolíticas y comerciales refuerzan más que nunca la necesidad de diversificar hacia los metales preciosos, un sentimiento compartido por gestores institucionales en Europa y Asia.

Los bancos centrales lideran también las compras de plata, replicando la tendencia observada en el oro. Esta ola de adquisiciones ha llevado a los analistas de Bank of America a revisar sus proyecciones: US$5.000 por onza para el oro y US$65 para la plata hacia 2026.

En contexto, el oro cotiza actualmente en torno a los US$4.100 y la plata alrededor de US$52, en lo que constituye una de las correlaciones alcistas más fuertes de la década.

Un nuevo paradigma: la “debasement trade”

Este histórico rally se inscribe dentro de lo que los analistas denominan “debasement trade”, o operación de devaluación global, en referencia al desplazamiento de los inversionistas desde los activos denominados en dólares hacia bienes reales y tangibles.

La crisis fiscal en Francia, la inestabilidad política en Japón y el cierre del Gobierno estadounidense han erosionado la confianza en los bonos soberanos y las divisas principales, alimentando la demanda de oro y plata.

Como consecuencia, la Asociación del Mercado de Metales Preciosos de Londres (LBMA) enfrenta una crisis de suministro inédita en más de una década, debido al incremento súbito en la demanda física y a la reducción de inventarios disponibles.

Notas relacionadas
Todo se está cayendo y culpan a Trump: bolsas, cripto y petróleo en rojo por una posible guerra comercial

Todo se está cayendo y culpan a Trump: bolsas, cripto y petróleo en rojo por una posible guerra comercial

LEER MÁS
Estados Unidos tendría un as bajo la manga para hacerle frente a China tras recientes restricciones

Estados Unidos tendría un as bajo la manga para hacerle frente a China tras recientes restricciones

LEER MÁS
América Latina: ¿por qué China acusa a Trump de impulsar una 'nueva Doctrina Monroe'?

América Latina: ¿por qué China acusa a Trump de impulsar una 'nueva Doctrina Monroe'?

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

LEER MÁS
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS
Trump 2.0 y la nueva geoeconomía: Japón busca un rol clave ante la incertidumbre global y su impacto en América Latina

Trump 2.0 y la nueva geoeconomía: Japón busca un rol clave ante la incertidumbre global y su impacto en América Latina

LEER MÁS
CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

LEER MÁS
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Bonos Activos esto se sabe HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximos subsidios de Nicolás Maduro con aumento

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Economía

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

EN VIVO Precio del dólar HOY en Perú, lunes 13 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad anual, ¿Qué entidades lideran?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025