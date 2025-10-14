Oro alcanza récord histórico de US$4.179 y la plata se dispara 75% en medio de tensiones EE.UU.-China

El oro (XAU/USD) se toma una pausa este martes tras haber alcanzado un nuevo máximo histórico cercano a los US$4.179 por onza, impulsado por una intensa demanda de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y un entorno de incertidumbre económica y política que se extiende desde Francia hasta Japón.

Al cierre de la sesión, el metal se mantiene firme cerca de US$4.125, tras una fuerte corrección intradía desde los máximos históricos hasta US$4.090, reflejando toma de ganancias tras el repunte. Sin embargo, la presión compradora sigue activa, sostenida por el temor a un prolongado estancamiento comercial entre las dos mayores economías del mundo y la búsqueda de diversificación frente al riesgo financiero.

El repunte del oro no muestra señales de agotamiento. Con una ganancia acumulada de más del 50% en lo que va del año, el metal dorado se encamina a registrar su mejor desempeño anual desde 1979.

Esta histórica escalada está impulsada por las expectativas de dos recortes adicionales de tasas de interés de la Fed en lo que resta del año, junto con compras sostenidas de bancos centrales y fuertes entradas en fondos cotizados (ETFs) respaldados en oro.

La reciente inestabilidad política en Francia —donde el primer ministro Sébastien Lecornu enfrenta una moción de censura— y en Japón —tras la ruptura de la coalición entre el Partido Liberal Democrático y Komeito— ha reforzado el atractivo del metal como activo refugio.

Disputa comercial escala al sector marítimo

El martes, el conflicto entre Washington y Pekín se agudizó tras conocerse que China impuso nuevas tarifas portuarias a barcos vinculados a EE.UU., replicando las medidas previas de la administración estadounidense. La escalada de represalias se extiende ahora al sector marítimo y logístico, elevando los temores de interrupciones más amplias en las cadenas de suministro globales.

Además, el Ministerio de Comercio chino sancionó a cinco subsidiarias estadounidenses de Hanwha Ocean (Corea del Sur), acusándolas de colaborar con investigaciones del gobierno norteamericano que, según Pekín, “ponen en peligro la soberanía y los intereses de desarrollo de China”.

En Estados Unidos, la atención también se centra en el prolongado cierre del Gobierno federal, que ya entra en su tercera semana. Los mercados siguen de cerca la próxima intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial (NABE), donde se esperan pistas sobre el ritmo de los próximos recortes de tasas antes de la reunión del FOMC de octubre.

Sus comentarios serán determinantes para el rumbo de los mercados de metales, que históricamente reaccionan de forma inversa al fortalecimiento del dólar y los rendimientos de los bonos.

La plata se dispara y consolida su rol como refugio alternativo

En paralelo, la plata ha subido cerca de 75% en lo que va del año, alcanzando alrededor de US$52 por onza troy. Este comportamiento la posiciona como un nuevo refugio frente a la volatilidad global, mientras los inversionistas se vuelcan hacia metales preciosos para proteger sus carteras ante los vaivenes de los bonos soberanos y las bolsas internacionales.

Analistas explicaron para medios internacionales que los inversores se están refugiando con más agresión en los metales preciosos para escapar de los altibajos en otros activos como la renta fija o la bolsa. Asimismo, destacan que las tensiones geopolíticas y comerciales refuerzan más que nunca la necesidad de diversificar hacia los metales preciosos, un sentimiento compartido por gestores institucionales en Europa y Asia.

Los bancos centrales lideran también las compras de plata, replicando la tendencia observada en el oro. Esta ola de adquisiciones ha llevado a los analistas de Bank of America a revisar sus proyecciones: US$5.000 por onza para el oro y US$65 para la plata hacia 2026.

En contexto, el oro cotiza actualmente en torno a los US$4.100 y la plata alrededor de US$52, en lo que constituye una de las correlaciones alcistas más fuertes de la década.

Un nuevo paradigma: la “debasement trade”

Este histórico rally se inscribe dentro de lo que los analistas denominan “debasement trade”, o operación de devaluación global, en referencia al desplazamiento de los inversionistas desde los activos denominados en dólares hacia bienes reales y tangibles.

La crisis fiscal en Francia, la inestabilidad política en Japón y el cierre del Gobierno estadounidense han erosionado la confianza en los bonos soberanos y las divisas principales, alimentando la demanda de oro y plata.

Como consecuencia, la Asociación del Mercado de Metales Preciosos de Londres (LBMA) enfrenta una crisis de suministro inédita en más de una década, debido al incremento súbito en la demanda física y a la reducción de inventarios disponibles.