Ejecución de inversión pública 2025: solo nueve gobiernos locales superan el 50% a tres meses de cerrar el año

El desempeño de los gobiernos regionales (GORE) fue más positivo. Foto: composición Andina/Freepik

El desempeño de los gobiernos regionales (GORE) fue más positivo. Foto: composición Andina/Freepik

A tres meses de finalizar el 2025, solo nueve gobiernos locales del Perú han logrado ejecutar más del 50% de sus presupuestos destinados a proyectos de inversión pública, según reporta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y consigna ComexPerú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Gobiernos locales con mayor ejecución de inversión pública

Los municipios que destacan por su desempeño en ejecución de inversión pública son:

TE RECOMENDAMOS SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tacna: 64,3%

64,3% Lima: 58,9%

58,9% Loreto: 57%

57% Cusco: 55,2%

55,2% Callao: 54%

54% Arequipa: 53,5%

53,5% Tumbes: 53%

53% Moquegua: 51,5%

51,5% San Martín: 50,8%

En total, los gobiernos locales invirtieron S/13.752 millones entre enero y setiembre de 2025, un incremento del 9,8% respecto al mismo periodo del año pasado. La ejecución promedio de inversión pública fue de 48,3%, mientras que solo en setiembre se ejecutaron S/1.918 millones, 21,8% más que en el mismo mes del 2024.

Mejora en ejecución de inversión pública de gobiernos regionales

El desempeño de los gobiernos regionales (GORE) fue más positivo. Entre enero y setiembre, 23 regiones y Lima Metropolitana superaron el 50% de ejecución de sus presupuestos de inversión pública. Las regiones con mayor avance fueron:

PUEDES VER: MEF viajará a EE.UU. para reuniones del FMI y Banco Mundial 2025

Arequipa: 82%

82% Junín: 78,6%

78,6% Madre de Dios: 74,8%

74,8% Loreto: 74,1%

74,1% Amazonas: 73,4%

Solo Apurímac (49,1%) y Huánuco (44,3%) se ubicaron por debajo del 50%. En total, los gobiernos regionales ejecutaron S/ 9.755 millones, un aumento del 9,5% respecto al 2024, con una ejecución promedio del 63,3%. Solo en setiembre, la inversión regional alcanzó S/ 1.388 millones, 29,8% más que en el mismo mes del año anterior.

Orden público y seguridad lidera la inversión pública

El sector orden público y seguridad registra el mayor avance en ejecución de inversión pública, con 70,3% de avance sobre un presupuesto de S/4.303 millones. Del total, el Gobierno nacional concentra el 69,3%, con un avance de 73,5%; seguido de los gobiernos regionales (70,4%) y los gobiernos locales (59,6%).

Las principales inversiones se han dirigido a Lima, La Libertad y Áncash, con proyectos centrados en reducción de delitos y mejora de la seguridad ciudadana.