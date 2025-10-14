HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴¿Hay PARO mañana 15 DE OCTUBRE? | 'Titulares LR' | Noticiero martes 14 de octubre

Economía

Ejecución de inversión pública 2025: solo nueve gobiernos locales superan el 50% a tres meses de cerrar el año

A tres meses de cerrar el año, solo nueve municipalidades superan el 50% de ejecución de su presupuesto de inversión pública.

El desempeño de los gobiernos regionales (GORE) fue más positivo. Foto: composición Andina/Freepik
El desempeño de los gobiernos regionales (GORE) fue más positivo. Foto: composición Andina/Freepik

A tres meses de finalizar el 2025, solo nueve gobiernos locales del Perú han logrado ejecutar más del 50% de sus presupuestos destinados a proyectos de inversión pública, según reporta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y consigna ComexPerú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Gobiernos locales con mayor ejecución de inversión pública

Los municipios que destacan por su desempeño en ejecución de inversión pública son:

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
  • Tacna: 64,3%
  • Lima: 58,9%
  • Loreto: 57%
  • Cusco: 55,2%
  • Callao: 54%
  • Arequipa: 53,5%
  • Tumbes: 53%
  • Moquegua: 51,5%
  • San Martín: 50,8%

PUEDES VER: ¿Qué perfil debe tener el titular del MEF en un gobierno de transición?

lr.pe

En total, los gobiernos locales invirtieron S/13.752 millones entre enero y setiembre de 2025, un incremento del 9,8% respecto al mismo periodo del año pasado. La ejecución promedio de inversión pública fue de 48,3%, mientras que solo en setiembre se ejecutaron S/1.918 millones, 21,8% más que en el mismo mes del 2024.

Mejora en ejecución de inversión pública de gobiernos regionales

El desempeño de los gobiernos regionales (GORE) fue más positivo. Entre enero y setiembre, 23 regiones y Lima Metropolitana superaron el 50% de ejecución de sus presupuestos de inversión pública. Las regiones con mayor avance fueron:

PUEDES VER: MEF viajará a EE.UU. para reuniones del FMI y Banco Mundial 2025

lr.pe
  • Arequipa: 82%
  • Junín: 78,6%
  • Madre de Dios: 74,8%
  • Loreto: 74,1%
  • Amazonas: 73,4%

Solo Apurímac (49,1%) y Huánuco (44,3%) se ubicaron por debajo del 50%. En total, los gobiernos regionales ejecutaron S/ 9.755 millones, un aumento del 9,5% respecto al 2024, con una ejecución promedio del 63,3%. Solo en setiembre, la inversión regional alcanzó S/ 1.388 millones, 29,8% más que en el mismo mes del año anterior.

Orden público y seguridad lidera la inversión pública

El sector orden público y seguridad registra el mayor avance en ejecución de inversión pública, con 70,3% de avance sobre un presupuesto de S/4.303 millones. Del total, el Gobierno nacional concentra el 69,3%, con un avance de 73,5%; seguido de los gobiernos regionales (70,4%) y los gobiernos locales (59,6%).

Las principales inversiones se han dirigido a Lima, La Libertad y Áncash, con proyectos centrados en reducción de delitos y mejora de la seguridad ciudadana.

Notas relacionadas
¿Qué perfil debe tener el titular del MEF en un gobierno de transición?

¿Qué perfil debe tener el titular del MEF en un gobierno de transición?

LEER MÁS
MEF viajará a EE.UU. para reuniones del FMI y Banco Mundial 2025

MEF viajará a EE.UU. para reuniones del FMI y Banco Mundial 2025

LEER MÁS
Fechas de pago ONP: MEF autoriza transferencia para financiar pensiones y aguinaldo por Navidad

Fechas de pago ONP: MEF autoriza transferencia para financiar pensiones y aguinaldo por Navidad

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

LEER MÁS
CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS
Trump 2.0 y la nueva geoeconomía: Japón busca un rol clave ante la incertidumbre global y su impacto en América Latina

Trump 2.0 y la nueva geoeconomía: Japón busca un rol clave ante la incertidumbre global y su impacto en América Latina

LEER MÁS
Puerto del sur del Perú se consolida como hub clave con US$700 millones de inversión: mueve mitad del cobre exportado de nuestro país

Puerto del sur del Perú se consolida como hub clave con US$700 millones de inversión: mueve mitad del cobre exportado de nuestro país

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Bonos Activos esto se sabe HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximos subsidios de Nicolás Maduro con aumento

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Economía

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

EN VIVO Precio del dólar HOY en Perú, lunes 13 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad anual, ¿Qué entidades lideran?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025