Economía

¿Qué perfil debe tener el titular del MEF en un gobierno de transición?

Al tener una vacancia de por medio, no es un simple cambio de ministro de Economía. Pero, ¿cuáles han sido los antecedentes y qué necesita el Perú?

La vacancia de Dina Boluarte genera incertidumbre política en Perú. Foto ilustración de Ricardo Cervera
La vacancia de Dina Boluarte genera incertidumbre política en Perú. Foto ilustración de Ricardo Cervera

La reciente vacancia de la presidenta Dina Boluarte ha generado un escenario de incertidumbre política que coloca al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el centro de la atención de los mercados y la opinión pública.

Los desafíos del Ministerio permanecen: combatir la inseguridad y las economías ilegales, fomentar un clima favorable para la inversión y promover un crecimiento que genere más y mejores empleos. Aunque se trata de un gobierno de transición, existe la oportunidad de consolidar los avances alcanzados.

En ese sentido, la designación del nuevo titular del MEF será decisiva para sostener la estabilidad macroeconómica, mantener la confianza de los inversionistas y garantizar la continuidad de políticas fiscales estratégicas.

¿Cuántos ministros de Economía ha tenido Perú?

Desde la elección de Pedro Castillo como presidente del Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha experimentado una alta rotación, con siete ministros en su gestión: Pedro Francke, Óscar Graham, Kurt Burneo, Alex Contreras, José Arista, José Salardi y Raúl Pérez-Reyes.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, la rotación también fue notable. Alex Contreras permaneció en el cargo 1 año y 2 meses, José Arista 11 meses y medio y José Salardi apenas 3 meses y 12 días.

Últimos titulares del Ministerio de Economía

¿Por qué salieron los últimos titulares del MEF?

Los últimos tres ministros de Economía han sido controversiales. José Arista dejó “una economía vulnerable, con un significativo incremento en el déficit fiscal en magnitudes sin precedentes”, según describió Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal y exministro de Economía, a inicios de 2025, cuando le entregaba el cargo a José Salardi.

Y es que Arista mantuvo una relación confrontacional con el Consejo Fiscal, llegando incluso a calificarlo de “inepto” antes de disculparse y explicar que su intención era dialogar para mejorar la Ley de la Responsabilidad Fiscal.

Por otro lado, José Salardi, quien llegó a su cargo con la expectativa de mejorar la relación entre el Ejecutivo y el Consejo Fiscal salió a los tres meses con especial controversia, no solo por la corta duración de su gestión, sino porque fue el responsable de la propuesta inicial del shock desregulatorio, que incluía la posibilidad de reducir el número de ministerios con el fin de mejorar la eficiencia del Estado.

Cuando La República le consultó hace menos de un mes al respecto, Salardi fue tácito en explicar que su salida, pese a las suposiciones del común denominador de que era por sus propuestas controversiales, la confianza ya no seguía. 

“Yo siempre he sido feliz de servir a mi país y yo entiendo que son cargos de confianza, entonces la confianza, te lo otorgamos, la confianza ya no sigue, entonces yo solamente doy agradecimiento por haberme permitido tener ese tiempo que estuve en el ministro de Economía y siempre cada día le enfoqué como si fuera el último y le pusimos todo el empeño con el equipo que me acompañó y creo que en los 100 días que estuvimos se valoró mucho el esfuerzo, que tuvimos un trabajo bastante armónico entre entidades, también con el sector privado, con los gremios empresariales, con el Congreso, con los gobiernos regionales, con los municipios, yo creo que tratamos de dejar un poco una línea de cómo enfocamos la gestión de cuál es la ruta que el Perú debe seguir”, detalló, 

Ahora último, Pérez-Reyes fue cuestionado por este medio tras retroceder y alinearse con la posición de la expresidenta sobre el octavo retiro de fondos de las AFP. En un pronunciamiento ante la prensa a su salida del Congreso, aclaró que esta decisión no implica un cambio en su postura de fondo, en referencia a sus declaraciones anteriores, en las que advirtió que “si las personas retiran sus fondos, no van a tener espacio para una pensión mínima”. Además, señaló que se trata de una “decisión consensuada con la presidenta y que se enmarca en una política económica responsable”.

Perfíl del nuevo ministro de Economía 

La selección del nuevo ministro de economía es clave, porque enfrentará un periodo de alta demanda sobre la hacienda pública y presión por un mayor gasto. 

Según Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, hay que considerar que el país está entrando en un proceso electoral, lo que convierte a la ley de presupuesto en un elemento central, dado que se trata de un presupuesto ya en curso. Por ello, es muy importante tener dominio sobre el manejo de la hacienda pública.

El perfil ideal debe incluir conocimiento de estas dinámicas, lo que implica no solo conocer el sector público, sino también tener capacidad de contención. Para ello, contar con un ministro de economía empoderado y con peso propio sería lo más adecuado, considerando el deterioro que hemos visto en las finanzas públicas en los últimos años.

Además, se requiere un perfil que mantenga la confianza empresarial, algo que puede verse afectado no solo por la incertidumbre del proceso electoral, sino también por los cambios constantes que han ocurrido en los últimos años. 

En consecuencia, el perfil del nuevo ministro debe conjugar lo técnico en el manejo hacendario, lo político para contener las presiones de gasto y las perforaciones a las fuentes de ingreso del Estado, y una mirada estratégica para mantener la confianza empresarial y asegurar que el país continúe creciendo. 

La tarea principal será dejar la casa lo más ordenada posible para el siguiente gobierno.

En términos de proyecciones y prioridades macroeconómicas, el enfoque del nuevo ministro debe estar en los temas de su competencia, es decir, la política fiscal. Asegurar el cumplimiento de la regla fiscal, pese a las dudas sobre un posible incumplimiento por tres años consecutivos, debería ser una prioridad central.

En cuanto a reformas estructurales, el margen es reducido, dado el contexto político y el carácter de transición de este gobierno, que debe mantener las cosas a flote. Sin embargo, se podría plantear un derrotero para el siguiente gobierno en áreas como productividad, capacidad del Estado para brindar servicios básicos y otros temas aún pendientes.

Históricamente, en años de transición, el MEF saliente dejaba una lista de tareas para el siguiente gobierno. Esa buena práctica debería mantenerse y publicarse cuando se presente el nuevo Marco Macroeconómico Multianual en mayo del próximo año. 

Además, el MEF debería ser más claro y no seguir subordinado al poder político, aunque esto parece difícil, dado que el Congreso será el actor central en los próximos meses.

En definitiva, “si puede evitar que sigan perforando las finanzas públicas, tanto por iniciativas de gasto como por perforaciones en las fuentes de ingresos permanentes, haría un gran servicio al siguiente gobierno que debería dar una serie de contingencias muy muy grandes que va a limitar su margen de acción”.

Desafíos del nuevo MEF

La prioridad número uno del nuevo ministro de Economía debería ser asegurar la consolidación fiscal, mejorar el esquema de negocios mediante la desregulación y agilizar los trámites administrativos necesarios para impulsar la actividad económica.

Según Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), estas medidas son esenciales para mantener la estabilidad y fortalecer la confianza de inversionistas y ciudadanos.

Sin embargo, advierte que el combate contra el crimen seguirá siendo un desafío clave, puesto que representa un impuesto caro para las familias y las empresas, principalmente las de menor tamaño y afecta las decisiones de consumo e inversión. Así, aunque se trata de un gobierno de transición, indica que es crucial mantener los avances logrados en los últimos años e impulsar el crecimiento y la inversión.

“La institucionalidad del MEF”, explicó Fuentes, “se ha debilitado recientemente, aunque la actividad fiscal sigue siendo sólida y la deuda pública se mantiene baja en comparación con otros países”.

El principal desafío, indicó, será fortalecer la capacidad del Estado para asegurar la sostenibilidad fiscal y controlar que el Congreso no impulse medidas sin un marco claro. Esto implica coordinar no solo con los legisladores, sino también con otras carteras para mantener la estabilidad y la transparencia en la gestión económica.

