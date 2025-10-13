HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Empleo formal creció 5,2% en agosto y suma 17 meses al alza

Este crecimiento representa la creación de 304.000 nuevos puestos de trabajo, destacando el aumento del empleo privado en un 6,9%.

Los sectores que más aportaron a esta expansión fueron agropecuario, servicios y comercio. Foto: Andina
El empleo formal en el Perú mantuvo su tendencia positiva en agosto, registrando un crecimiento de 5,2% a nivel nacional respecto al mismo mes del año pasado, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Con este resultado, el país acumula diecisiete meses consecutivos de expansión en la generación de empleo formal.

De acuerdo con el reporte, este avance significó la creación de 304.000 nuevos puestos de trabajo durante el mes. En el ámbito privado, los empleos formales aumentaron 6,9%, reflejando una recuperación sostenida del mercado laboral.

Los sectores que más contribuyeron a este crecimiento fueron agropecuario, servicios y comercio, con 123.000, 73.000 y 30.000 nuevos empleos, respectivamente.

