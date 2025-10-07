HOYSuscripcion LR Focus

Estos son los centros comerciales considerados los más grandes en Latinoamérica y solo uno está en Perú: no es Plaza San Miguel ni Plaza Norte

El centro comercial más grande en Latinoamérica es el Leste Aricanduva, ubicado en Brasil. Además, dentro del top se encuentra un conocido mall ubicado en Lima, Perú.

Los centros comerciales se han convertido en espacios favoritos para los ciudadanos.
Los centros comerciales se han convertido en espacios favoritos para los ciudadanos. | Foto: Composición LR/IA.

Los centros comerciales se han vuelto espacios de mayor acogida para las familias, en el mundo y sobre todo en América Latina se han convertido en un verdadero paraíso para los amantes de las compras.

En esa línea, existen aquellos malls con mayor espacio que albergan diversidad de tiendas y ofertas de variedades. Por ello, solo algunos son de gran tamaño convirtiéndose en favorito de muchos. Es así como según la métrica de Área Arrendable (ABA o ABL) que presenta Perú Retail, Perú tiene uno de los centros comerciales más grandes ubicados en Latinoamérica.

Centros comerciales más grandes de Latinoamérica: uno está en Perú

Según el top 10, presentado por el portal Perú Retail, estos son los centros comerciales de mayor espacio en toda Latinoamérica. Dentro de la mencionada lista, el Jockey Plaza, ubicado en Lima, Perú, se encuentra dentro del top. Con un espacio de 178.000 m², se posiciona como uno de los más grandes del Perú. Sin embargo, el centro comercial más grande es, Lestre Aricanduva, ubicado en Brasil, con 274.000 m² de área arrendable.

  • Toreo Parque Central, México
  • Río Mar Shopping Fortaleza, Brasil
  • Unicenter, Argentina
  • Centro Santa Fe, México
  • Mall Costanera Center, Chile
  • Viva Envigado, Colombia
  • Jockey Plaza, Perú
  • Albrook Mall, Panamá
  • Centro Mayor, Colombia
  • Leste Aricanduva, Brasil

¿Dónde se ubica el centro comercial Jockey Plaza?

Ubicado en el distrito de Santiago de Surco, en la zona este de Lima, el Jockey Plaza se ha convertido a lo largo de los años como uno de los centros comerciales más grandes del país, con una amplia oferta que incluye tiendas de moda, tecnología, gastronomía y entretenimiento.

Además, su constante renovación y la llegada de nuevas marcas internacionales lo mantienen a la vanguardia del comercio y el estilo de vida urbano en el Perú. Fue inaugurado en abril de 1997, y marcó un antes y un después en la forma de hacer retail en el país, al introducir un concepto moderno que combinaba tiendas por departamentos, marcas internacionales y espacios de entretenimiento. 

