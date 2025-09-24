HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Indecopi multa con S/48.150 a Plaza Norte por mantener abierto su patio de comidas tras desprendimientos de techo

Indecopi sancionó a Plaza Norte por incumplir medidas cautelares luego de los desprendimientos de techo registrados en su patio de comidas en tres ocasiones durante 2025.

La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi en Lima Norte sancionó al centro comercial Plaza Norte con una multa de 9 UIT (S/48.150) por incumplir una medida cautelar que formaba parte de un procedimiento sancionador iniciado tras los desprendimientos del techo de patio de comidas registrados en tres ocasiones durante este año.

La entidad fiscalizadora dictó una medida cautelar que ordenaba al centro comercial mantener cerrado su patio de comidas hasta presentar un informe técnico detallado. El documento debía ser elaborado por un profesional colegiado y habilitado que certificara la culminación de las reparaciones y la eliminación del riesgo para los clientes.

PUEDES VER: Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

El procedimiento sancionador en contra de Plaza Norte continua

Indecopi aclaró que la sanción de 9 UIT impuesta al centro comercial Plaza Norte no significa el cierre del procedimiento sancionador. El proceso sigue en curso y podría derivar en sanciones más graves, como multas de hasta 450 UIT, equivalente a S/2.407.500, además de la aplicación de medidas correctivas en favor del público afectado.

El caso se enmarca en la presunta vulneración del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en lo referido al derecho a la seguridad y a recibir servicios idóneos, luego de los desprendimientos de techo registrados en el patio de comidas del centro comercial.

Al cierre de este informe, nos encontramos a la espera de las declaraciones de Plaza Norte, respecto a las sanciones impuestas por Indecopi.

