Indecopi multa a Plaza Norte por no cerrar patio de comidas tras desprendimientos de techo. | Foto: Composición LR/ Difusión/ Indecopi

La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi en Lima Norte sancionó al centro comercial Plaza Norte con una multa de 9 UIT (S/48.150) por incumplir una medida cautelar que formaba parte de un procedimiento sancionador iniciado tras los desprendimientos del techo de patio de comidas registrados en tres ocasiones durante este año.

La entidad fiscalizadora dictó una medida cautelar que ordenaba al centro comercial mantener cerrado su patio de comidas hasta presentar un informe técnico detallado. El documento debía ser elaborado por un profesional colegiado y habilitado que certificara la culminación de las reparaciones y la eliminación del riesgo para los clientes.

El procedimiento sancionador en contra de Plaza Norte continua

Indecopi aclaró que la sanción de 9 UIT impuesta al centro comercial Plaza Norte no significa el cierre del procedimiento sancionador. El proceso sigue en curso y podría derivar en sanciones más graves, como multas de hasta 450 UIT, equivalente a S/2.407.500, además de la aplicación de medidas correctivas en favor del público afectado.

El caso se enmarca en la presunta vulneración del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en lo referido al derecho a la seguridad y a recibir servicios idóneos, luego de los desprendimientos de techo registrados en el patio de comidas del centro comercial.

Al cierre de este informe, nos encontramos a la espera de las declaraciones de Plaza Norte, respecto a las sanciones impuestas por Indecopi.