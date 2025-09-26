HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Curwen en La República | Phillip Butters vinculó a Fernando Tuesta con Renovación Popular

Economía

Del Perú proviene el 44% del oro ilegal que se exporta por América del Sur

IPE afirma que, al cierre del 2025, las exportaciones de oro ilegal llegarían a los US$12.000 millones. El gerente de esta entidad afirmó en PERUMIN 37 que esta problemática afecta la competitividad del país.

Exportación de oro ilegal superaría al legal en 2025. Foto: IIMP
Exportación de oro ilegal superaría al legal en 2025. Foto: IIMP

La minería ilegal es un problema creciente en el país. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) el Perú contribuye con el 44% del total de oro ilegal exportado por América del Sur, posicionándose como el principal país de procedencia de la región.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Carlos Gallardo, gerente general del IPE, quien participa en PERUMIN 37, sostuvo que el país se ha convertido en “un jugador clave” en las exportaciones del oro ilegal. Le siguen de lejos en este ranking, Colombia con 25%, Bolivia con 12%, Ecuador con 9%, Brasil con 9% y Venezuela con 1%. 

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Según las cifras del instituto, en las últimas dos décadas, el volumen de las exportaciones de oro ilegal se multiplicó por ocho y al cierre del 2025, alcanzará a las de oro legal (US$12.000 millones). “La proyección es que siga incrementándose y esto ocurre frente a nosotros”, dijo.

Gallardo afirma que no solo ha aumentado la comercialización, también los comercializadores, las denuncias al Ministerio Público y las operaciones sospechosas vinculadas a la minería ilegal. 

“Cada mes se crean 82 procesadoras y 58 comercializadoras, casi el triple que hace una década. Además, el número de exportadores de mineral se ha multiplicado por tres en la última década, y en Puno, se ha multiplicado por 12”, refirió Gallardo.

Hay evidencia de minería ilegal en todo el Perú, pero son 12 regiones con una mayor presencia: La Libertad, Arequipa y Madre de Dios son las primeras. “En Madre de Dios se consume cinco veces más combustible que en cualquier otra región amazónica”, indicó, como prueba de la existencia de la actividad ilegal.. 

En otro momento advirtió que la minería ilegal sumado a la delincuencia están restando competitividad al país. “El sector empresarial considera un obstáculo grande los grupos criminales, terroristas y guerrilleros que puedan interrumpir las actividades de inversión”, sostuvo.

Notas relacionadas
Arzobispo de Arequipa pidió por víctimas de la minería ilegal durante Perumin 37: "Te pedimos padre celestial por las víctimas de la minería ilegal"

Arzobispo de Arequipa pidió por víctimas de la minería ilegal durante Perumin 37: "Te pedimos padre celestial por las víctimas de la minería ilegal"

LEER MÁS
Conflicto entre bandas criminales de Perú y Ecuador deja 5 muertos en la frontera

Conflicto entre bandas criminales de Perú y Ecuador deja 5 muertos en la frontera

LEER MÁS
Mineros ilegales intentan tomar a la fuerza zona de operación de Minera Poderosa en Pataz, denuncia la empresa

Mineros ilegales intentan tomar a la fuerza zona de operación de Minera Poderosa en Pataz, denuncia la empresa

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Gloria con más de S/113.000 por competencia desleal: lanzó yogures con apariencia similar a Laive

Indecopi sanciona a Gloria con más de S/113.000 por competencia desleal: lanzó yogures con apariencia similar a Laive

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Economía

Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo: esto dijo Indecopi

Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

Pequeña minería formal pide mayor respaldo frente a la ilegalidad y a un proceso de formalización estancado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota