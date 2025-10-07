HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Perú, 9° productor mundial de oro en 2024 y 37° exportador de joyas de este metal

A pesar de su liderazgo en producción de oro, Perú sigue limitado en exportación de joyas, un sector con potencial para generar empleo, cultura y orgullo nacional.

Perú es el tercer productor mundial de plata con 108 TM. Foto: Producción Minera
Perú es el tercer productor mundial de plata con 108 TM. Foto: Producción Minera

Perú se consolidó en el 2024 como el 9° productor mundial de oro, con 136,9 toneladas métricas, representando el 3,7% de la producción global, según datos de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Sin embargo, en el rubro de joyería de oro, el país ocupa apenas el 37° lugar en exportaciones, concentrando solo el 0,15% del monto FOB mundial, equivalente a US$188 millones.

Los mayores productores de oro fueron China (380,2 TM), Rusia (330 TM), Australia (284 TM), Canadá (202,1 TM) y EE.UU. (158 TM), seguidos de Ghana, México, Indonesia y Uzbekistán.

En cuanto a la joyería de oro, la demanda global superó los US$122.177 millones en 2024. Perú, con sus US$188 millones exportados, es superado por países como Italia, Suiza, India, China y EE.UU., mientras que Bolivia se ubicó en el puesto 36.

Durante su ponencia “Joyería y Orfebrería: Agregando valor a la minería peruana con impacto social” en la 37° edición de Perumin, la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío Mantilla Goyzueta, destacó que Perú debería ser reconocido no solo como país minero, sino como un referente capaz de transformar sus metales preciosos en obras maestras con valor cultural y económico.

“La cadena de valor de la joyería y orfebrería es una oportunidad para transformar nuestros metales preciosos en productos que conquisten el mundo, generando más puestos de trabajo, cultura y orgullo nacional”, enfatizó Mantilla.

La ejecutiva añadió que Perumin debe incorporar a la industria joyera como un aliado estratégico, aprovechando la abundante materia prima, la herencia cultural milenaria y técnicas ancestrales combinadas con innovación y tecnología para desarrollar diseños únicos con identidad propia.

En el caso de la plata, Perú se consolidó como tercer productor mundial, con 13,7% de participación y 108 TM, superado solo por México y China. Como exportador de joyas de plata, ocupó el puesto 48 con US$4 millones exportados, muy por debajo de Tailandia e India que superan los US$1.000 millones.

Empleo en la joyería peruana

Entre agosto de 2024 y julio de 2025, la joyería peruana generó 1.148 puestos de trabajo directos, una caída de -6,2% respecto al año previo, según el Reporte de Empleo Asociado a las Exportaciones del CIEN-ADEX.

En 2024, el sector creó 1.292 plazas y contó con 174 empresas exportadoras, cinco menos que en 2023.

Internacionalización y mercados

Para fortalecer la competitividad, ADEX promueve congresos internacionales, misiones y ferias en el extranjero, como Expo Joya 2025 en México.

En 2024, las exportaciones de joyería peruana (US$197 millones) llegaron a 51 mercados, siendo los principales EE.UU., México, España, Chile y Canadá. En comparación, en 2023 Perú ocupó el 42° lugar con una cuota de 0,07%, mejorando 5 puestos en el ranking global.

