El Producto Bruto Interno (PBI) de Perú creció 3,4% interanual en el primer semestre de 2025, superando su potencial de 3%. El repunte responde a políticas macroeconómicas expansivas, mejores términos de intercambio y aumentos en los salarios reales. Sin embargo, un nuevo motor inquieta a analistas internacionales: el auge del oro ilegal.

Según destaca un informe de Bank of America (BofA), con base en cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de origen informal alcanzarían este año los US$12.000 millones —equivalentes al 4% del PBI—, cuadruplicando su volumen desde 2019 y acercándose por primera vez al nivel de las exportaciones legales.

El banco advierte que este fenómeno está impulsando el consumo interno y sosteniendo la demanda de servicios, pero al costo de generar desequilibrios macroeconómicos típicos de la llamada enfermedad holandesa.

Al respecto, José De Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental, coincide en que existen síntomas de enfermedad holandesa, aunque con un matiz importante:

“No creo que solamente sea el tema del oro y el tema de la minería ilegal. Lo que estamos viviendo es un contexto de precios muy altos de los principales minerales que exportamos. Es el cobre y es el oro, lo cual ha significado que en los últimos años estemos batiendo récord de exportaciones”, explica a La República.

El año pasado, recuerda, las exportaciones mineras superaron los US$47.000 millones y, solo en el primer semestre de 2025, crecieron un 18% adicional. Esa masiva entrada de divisas ayuda a explicar por qué el tipo de cambio tocó en agosto su nivel más bajo en cinco años.

“Son síntomas de enfermedad holandesa, pero no creo que la explicación sea única y exclusivamente el tema del oro ilegal. Estamos en un contexto en el cual los términos de intercambio están en niveles históricamente altos, los más altos desde la década del 50”, señala De Echave.

Impacto desigual en salarios y empleo

BofA estima que el tipo de cambio real efectivo ya muestra una sobrevaluación de 8% y que los precios internos están 10% por encima de lo esperado para el ingreso per cápita.

Los efectos se perciben con fuerza en el mercado laboral: en julio, los ingresos promedio en Lima aumentaron 10,7% nominal (9% real) en la informalidad, frente a un modesto 3,2% nominal (1,5% real) en el sector formal.

De Echave lo resume así: “El sector informal es el que está teniendo un proceso de expansión muy importante. En las zonas donde hay una fuerte presencia de minería informal, las economías se dinamizan porque eso significa ingresos más elevados. No debe haber una actividad más rentable en el mundo que extraer oro y comercializar oro”.

Ese dinamismo, añade, no se limita a campamentos mineros. “Si uno deja de visitar una zona cercana a operaciones mineras por un tiempo y regresa, el crecimiento es notorio. Se expanden actividades comerciales, restaurantes, alojamientos, centros nocturnos. Es impresionante cómo cambia la geografía de los lugares”.

Blanqueo y expansión territorial

Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), advierte que las estimaciones actuales podrían estar subestimando el tamaño real del fenómeno: “Por lo menos va a alcanzar [a la producción legal], hay una probabilidad no menor de que la vaya a superar”.

En su análisis, el blanqueo ocurre en las plantas procesadoras, cuya proliferación refleja la facilidad con que el oro ilegal ingresa al circuito formal.

De Echave, por su parte, recalca la magnitud de la brecha: “El año pasado hemos producido más o menos 90 y pico toneladas de oro, y hemos exportado 170 toneladas aproximadamente. Estamos en el momento de mayor diferencia entre exportaciones y producción. Se está exportando de lejos mucho más oro del que se produce”.

El economista ha constatado en trabajo de campo cómo la minería ilegal se expande en regiones como Cusco, Apurímac, Piura, Ica o Arequipa. “No me extraña que se haya multiplicado por cuatro entre 2019 y 2025. Es el periodo en el cual el precio del oro y también el del cobre se han disparado”.

Política pública y el retroceso en el presupuesto

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tampoco ha dado resultados significativos. Para Fuentes, después de casi nueve años solo el 2% de inscritos se ha formalizado.

De Echave pone el acento en la falta de voluntad política reflejada en las cuentas fiscales: “Entre el año pasado y este año, el presupuesto de la República para combatir la minería ilegal se redujo en más o menos 20 millones de soles. También cayó el presupuesto para formalización. En cambio, la partida para enfrentar conflictos sociales sí aumentó. Eso demuestra que no hay ninguna estrategia sólida para enfrentar lo que está pasando en el país”.

En efecto, la partida 0-128 para reducción de minería ilegal pasó de S/90,8 millones en 2024 a S/70,6 millones en 2025; y la 0-126 para formalización minera cayó de S/25,8 millones a S/15,4 millones. En contraste, la destinada a represión de conflictos sociales (0-139) subió de S/716 mil a más de S/1,1 millones.

¿Banco Central comprador de oro?

Algunos congresistas han planteado que el Banco Central de Reserva (BCR) compre oro para apoyar la formalización. Fuentes rechaza tajantemente esa idea: “El BCR no tiene por función apoyar la formalización minera. Su función está en la Constitución: la estabilidad de la moneda. Romper ese principio no es una buena idea”.

De Echave agrega un matiz estructural: “Lo que ocurre siempre en un escenario de enfermedad holandesa es que se aprecia la moneda, se encarecen las exportaciones de otros sectores, como la manufactura, y se abaratan las importaciones. Esos son los factores que hoy predominan, y mientras los precios del oro y del cobre se mantengan en niveles históricamente altos, la situación seguirá igual”.