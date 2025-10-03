HOYSuscripcion LR Focus

Economía

¡Histórica baja!: dólar en Perú cierra en S/3,46, su nivel más bajo desde 2020, según el BCRP

Según los reportes del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el precio del dólar cayó en un 7,11% en los últimos 12 meses. Esto evidencia que la apreciación del sol frente a la moneda estadounidense se ha intensificado.

Dólar en Perú cierra en S/3,46.
Dólar en Perú cierra en S/3,46. | Foto: composición LR/Difusion

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que el dólar cerró en S/3,464, para este viernes 3 de octubre, su nivel más bajo desde el 11 de junio de 2020, cuando se cotizó en S/3,463. De acuerdo con las cifras oficiales, la moneda estadounidense acumula un retroceso de 7.98% en lo que va del 2025 y de 7.11% en los últimos 12 meses.

Con este resultado, el sol peruano se ubica entre las monedas más apreciadas de Sudamérica en 2025, favorecido por el ingreso de divisas de exportaciones mineras y el atractivo de los bonos locales. Esta tendencia de caída del dólar no solo se observa en el Perú, sino también en otros países del mundo, según explicó Paola del Carpio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo.

"Hay menos demanda del dólar (en Perú). El dólar ha perdido valor frente otras monedas en el mundo. No solo frente al sol", mencionó en una entrevista con Latina.

precio del dólar

Cierre del precio del dólar, según BCRP. Foto: BCRP

Dólar en Perú perdió fuerza como activo refugio frente al oro y el cobre

Según explicó la especialista, en Perú el dólar ha perdido estatus como activo refugio frente a otros bienes como el oro y el cobre. Esto quiere decir que los inversionistas y ahorristas optan por estos metales para proteger sus capitales ante la volatilidad del mercado.

"El dólar sigue siendo una moneda importante, pero ha perdido un poco de estatus en esto de ser activo refugio. Muchos ha preferido a ampararse en el oro y otros tipos de inversiones para proteger sus riquezas", indicó.

De acuerdo con las principales páginas de cotización de oro en el Perú, el precio de este metal ha aumentado hasta en 40% en comparación con noviembre de 2024. Actualmente, el precio por gramo de este metal precioso se encuentra en S/432.62.

