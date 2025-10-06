HOYSuscripcion LR Focus

Economía

El dólar sufre su peor semana desde agosto: la política en EE.UU. le pasa factura

El cierre del Gobierno estadounidense, la debilidad del empleo y la expectativa de un recorte de tasas golpearon al billete verde. La Fed podría volver a bajar el costo del dinero en octubre.

Dólar en caída la primera semana de octubre. Foto: generado con Leonardo.ai
Dólar en caída la primera semana de octubre. Foto: generado con Leonardo.ai

El dólar —esa moneda que marca el pulso de casi toda la economía mundial— acaba de tener su peor semana desde agosto. ¿La razón? Estados Unidos atraviesa un cóctel de política y economía que ha dejado a los mercados sin rumbo claro: un Gobierno parcialmente cerrado, datos laborales confusos y la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a bajar sus tasas de interés antes de fin de mes.

El cierre del Gobierno, impulsado por disputas en el Congreso, ha paralizado la publicación de datos oficiales clave —como los de empleo y crecimiento— generando lo que los analistas llaman un “apagón estadístico”.

En medio de esa oscuridad, los inversionistas se aferran a informes privados que muestran señales de enfriamiento: menos contrataciones, salarios estancados y una menor demanda laboral.

Con ese panorama, los mercados ya descuentan que la Fed recortará sus tasas en 0,25 puntos porcentuales en octubre, una jugada que busca evitar que la desaceleración se transforme en recesión. El efecto inmediato: el dólar cayó frente a las principales monedas del mundo, mientras los bonos del Tesoro también retrocedieron en rendimiento.

“El billete verde está reaccionando a la percepción de que la Fed tendrá que flexibilizar más rápido de lo previsto para evitar una recesión técnica”, explicó Felipe Mendoza, analista de mercados de ATFX LATAM.

En otras palabras, cuando los mercados anticipan tasas más bajas, los inversionistas buscan alternativas con mejor rendimiento, lo que debilita al dólar.

Al mismo tiempo, la Bolsa de Nueva York se tomó un respiro después de varios meses de subidas. El Nasdaq cayó 0,4%, arrastrado por empresas tecnológicas como Palantir, mientras el S&P 500 se mantuvo estable.

En el mercado del petróleo, los precios también se movieron poco: el WTI cerró en US$60,88 por barril y el Brent en US$64,53, tras el anuncio de la OPEP+ de aumentar levemente su producción desde noviembre.

Dólar en caída: ¿qué significa para el bolsillo global?

Un dólar más débil puede ser una buena noticia para las economías emergentes, como la peruana, porque alivia la presión sobre los precios de productos importados (como el combustible o el trigo) y reduce el costo de pagar deudas externas. Pero también refleja que la economía estadounidense —motor del mundo— está perdiendo fuerza.

En resumen: el dólar se debilitó porque los mercados ya no creen en una economía de “pleno empleo y tasas altas”. Hoy la palabra clave en Wall Street es precaución.

