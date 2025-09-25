Ahora, streamers de Kick en Perú deberán pagar impuestos a la Sunat por sus ingresos online. | Foto: composición LR/Kick/Difusión

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció que más de 100 plataformas digitales, como Netflix, Roblox y Cabify, se inscribieron con RUC para cumplir con el pago de IGV que se retiene a los usuarios. Con ello se busca incrementar a S/500 millones la recaudación de impuestos. Ahora, Kick, la popular red de transmisiones en vivo, se suma a esta medida y streamers en Perú deberán tributar a la entidad del estado.

Según señaló Marilú Llerena, jefa de Sunat, en entrevista con RPP, la ley debe aplicarse de manera general. Por ello, los streamers que obtengan ingresos a través de Kick, como Zully, Diealis, Cristorata, Sasha, Milenka Nolasco, Kingleon, entre otros, deberán declarar y pagar el impuesto a la renta.

"Kick ya está registrada, entonces ahí está pagando su impuesto general a las ventas. Y estamos viendo que, para los streamers que obtienen un beneficio (económico) producto del uso de esa plataforma, cumplan con el pago correspondiente del impuesto a la renta. La regla es general. El que percibe un ingreso tiene que pagar su impuesto como cualquiera. Por tanto, el que perciba su ingreso con esta plataforma Kick también deberá pagar su impuesto a la renta", mencionó.

¿Cuánto se espera recaudar con el tributo de los streamers de Kick en Perú ante la Sunat?

Marilú Llerena explicó que, aunque hasta el momento no se ha estimado el monto que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) espera percibir por el pago de IGV de los streamers, se proyecta que supere los S/500 millones.

"Ahorita hemos obtenido cerca de 500.000 millones de soles de recaudación, esperamos que el próximo año se duplique esta recaudación. Hay montos que están estimados (para los streamers) pero todavía debe haber una estimación más exacta", reveló.