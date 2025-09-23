HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Economía

José Estela, presidente del Foro de Transición Energética Minera, en PERUMIN 37: "Ya operamos 51 trenes eléctricos en minería subterránea”

El Foro Transición Energética Minera contará con 24 expositores de siete países y se transmitirá en vivo por Fla web y Facebook de PERUMIN 37 el 25 de septiembre desde Arequipa.

Perú se comprometió en el Acuerdo de París a reducir 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Foto: composición PERUMIN/Thiessen
Perú se comprometió en el Acuerdo de París a reducir 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Foto: composición PERUMIN/Thiessen

La minería peruana se consolida como el principal motor de la transición energética en el país, según afirmó José Estela Ramírez, presidente del Foro Transición Energética Minera, durante una entrevista previa a su exposición en PERUMIN 37.

Estela recordó que el Perú se comprometió en el Acuerdo de París (2015) a reducir 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, meta que luego se amplió a 40%.

“Hemos avanzado medianamente en los objetivos de descarbonización, quizá el sector que más está avanzando es el minero”, señaló para La República.

Las empresas mineras que operan en el país —principalmente transnacionales— ya han adoptado compromisos para descarbonizar sus operaciones en alcances 1 y 2 (generación y compra de electricidad) al 2030, y en alcance 3 (transporte) al 2050.

Este proceso incluye el uso de energía renovable —hidroeléctrica, eólica y solar— y la migración progresiva hacia transporte sostenible, con gas natural como combustible de transición y electromovilidad e hidrógeno verde como meta de largo plazo.

Electromovilidad desde los socavones

El sector minero ha comenzado a introducir vehículos eléctricos incluso sin contar con una ley nacional de electromovilidad. “Tenemos 51 trenes eléctricos en nuestros socavones, cuatro camionetas 4x4 eléctricas y un bus eléctrico. Hemos ingresado a la electromovilidad hace dos años, y otras empresas también lo están haciendo”, afirmó Estela.

El ejecutivo considera que esta experiencia debe escalar a las ciudades, donde la contaminación del aire se ha convertido en un problema de salud pública.

“Lima es una de las ciudades más contaminadas del planeta. Necesitamos normas, incentivos y electrolineras para masificar el transporte limpio, como ya ocurre en Chile, Ecuador y Colombia”, advirtió.

De la minería verde a la regenerativa

Estela explicó que la minería peruana ha pasado de un modelo tradicional —que no consideraba el impacto ambiental— a una minería verde (con certificados de energía limpia), para luego avanzar hacia la minería sostenible, que busca ser carbono cero al 2030, 2040 o 2050.

En el caso de Minera Poderosa, compañía en la que Estela lidera proyectos de energía, se está dando un paso más: convertirse en una minera regenerativa. “No solo buscamos ser carbono cero, sino devolverle al medio ambiente un beneficio adicional”, explicó.

La empresa ha sembrado 7,2 millones de árboles en 39 años en la provincia de Pataz, La Libertad, fomenta agricultura regenerativa y ha logrado la recuperación de especies como el colibrí de Alicia, en peligro de extinción.

PERUMIN 37 en Arequipa

El Foro Transición Energética Minera se desarrollará este jueves 25 de septiembre en el marco de PERUMIN 37, con 24 expositores de siete países. Participarán los exministros Carlos Herrera Descalzi, Gonzalo Tamayo y Rómulo Mucho, entre otros.

El evento podrá seguirse en vivo desde las 9:15 a. m. a través de la web y Facebook de Perumin.

