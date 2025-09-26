HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Curwen en La República | Phillip Butters vinculó a Fernando Tuesta con Renovación Popular

Economía

PERUMIN 37: Exportación ilegal de cobre y oro ocasiona una pérdida de más de S/9.000 millones por evasión fiscal

Los envíos ilegales al extranjero de ambos minerales generaron pérdidas por impuestos no pagados al Estado entre el 2023 y 2025.

Perú deja de percibir cerca de S/2.000 millones adicionales por evasión tributaria. Foto: IIMP
Perú deja de percibir cerca de S/2.000 millones adicionales por evasión tributaria. Foto: IIMP

La minería ilegal continúa impactando gravemente en la economía del país. Entre 2023 y 2025, la exportación ilícita de minerales como oro y cobre ha alcanzado niveles similares a la comercialización formal, ocasionando una pérdida superior a S/7.500 millones en impuestos no recaudados, advirtió Rolando Cevasco, socio director de CMS Grau, durante su ponencia “Contingencias tributarias en exportaciones” en el Foro TIS de PERUMIN 37.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El especialista precisó, además, que el Estado deja de percibir cerca de S/2.000 millones adicionales por evasión tributaria asociada a estas operaciones ilegales.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Cevasco subrayó que la lucha contra la minería ilegal debe asumirse de manera integral y con un enfoque articulado. 

“Se tiene que involucrar a todos los sectores que están alrededor de la minería. No solamente es la empresa minera: son los que venden insumos químicos, maquinaria, explosivos. Todos tienen que estar involucrados, porque si no se les vende insumos ni explosivos al minero ilegal, no va a poder explotar”, afirmó.

Cevasco señaló además que el control regulatorio debe complementarse con sanciones penales dirigidas a quienes faciliten la operación ilegal. 

“El combate frontal es que lo tienes que acorralar y dejarlo sin insumos ni productos ni maquinaria para que no pueda hacer su labor (…) Se debe controlar a todos los agentes involucrados en la minería y castigar a aquel que le venda al informal, hay que penalizar al que le venda al informal”, remarcó.

Regiones evasoras

Según los estudios realizados, la mayor concentración de evasión tributaria se ubica en regiones con fuerte presencia minera como Puno, Arequipa, Madre de Dios, La Libertad, Apurímac y Ayacucho, donde el perjuicio fiscal oscila entre S/160 millones y S/460 millones.

El impacto de esta pérdida fiscal no es menor: “El nivel de evasión tributaria es tan alto que, con los impuestos que se están dejando de recaudar, se podrían financiar hospitales, carreteras, colegios y otros proyectos de alto impacto social”, subrayó Cevasco.

El especialista culminó diciendo que urge implementar un marco de fiscalización integral que blinde la cadena de valor minera formal y cierre los espacios de operación a la minería ilegal.

Notas relacionadas
Arzobispo de Arequipa pidió por víctimas de la minería ilegal durante Perumin 37: "Te pedimos padre celestial por las víctimas de la minería ilegal"

Arzobispo de Arequipa pidió por víctimas de la minería ilegal durante Perumin 37: "Te pedimos padre celestial por las víctimas de la minería ilegal"

LEER MÁS
Conflicto entre bandas criminales de Perú y Ecuador deja 5 muertos en la frontera

Conflicto entre bandas criminales de Perú y Ecuador deja 5 muertos en la frontera

LEER MÁS
Mineros ilegales intentan tomar a la fuerza zona de operación de Minera Poderosa en Pataz, denuncia la empresa

Mineros ilegales intentan tomar a la fuerza zona de operación de Minera Poderosa en Pataz, denuncia la empresa

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Gloria con más de S/113.000 por competencia desleal: lanzó yogures con apariencia similar a Laive

Indecopi sanciona a Gloria con más de S/113.000 por competencia desleal: lanzó yogures con apariencia similar a Laive

LEER MÁS
Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi sanciona a Gloria con más de S/113.000 por competencia desleal: lanzó yogures con apariencia similar a Laive

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 26 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo: esto dijo Indecopi

Economía

Indecopi sanciona a Gloria con más de S/113.000 por competencia desleal: lanzó yogures con apariencia similar a Laive

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 26 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo: esto dijo Indecopi

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez aparta a fiscales de los casos relacionados con el ministro Santiváñez y Dina Boluarte

Tomás Gálvez se reúne con José Jerí y Eduardo Arana

Cuestionan disposición que bloquea acceso a denuncias ante la PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota