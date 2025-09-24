HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     
Economía

Buenaventura confirma que proyecto San Gabriel entrará en operaciones en el último trimestre del 2025

El avance de los trabajos finales de este proyecto minero ubicado en Moquegua alcanza el 90%, informó Leandro García, CEO de compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

El proyecto San Gabriel comenzaría en noviembre con una producción de 150.000 onzas de oro. Foto: IIMP
El proyecto San Gabriel comenzaría en noviembre con una producción de 150.000 onzas de oro. Foto: IIMP

En el marco del Foro de Líderes Mineros Nacionales en Perumin 37, el director ejecutivo y CEO de Buenaventura, Leandro García, señaló que el proyecto minero San Gabriel iniciará operaciones en el último trimestre del año. Para ser más exactos, noviembre sería la fecha elegida de la puesta en marcha de esta mina subterránea ubicada en el distrito de Ichuña, región de Moquegua.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Si bien los trabajos finales ya alcanzan un avance del 90%, diversos factores retrasaron su arranque debido a problemas con las comunidades. En declaraciones a un medio local, el alcalde de Ichuña, Jesús Ventura, recordó que se encuentran a la espera de la ampliación de una mesa de diálogo con las autoridades para abordar temas de preocupación como la protección ambiental, el uso del recurso hídrico o la empleabilidad local.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Rechazan declaraciones del Midagri sobre darle prioridad a la minería por encima de la agricultura

lr.pe

Mientras tanto, la minera Buenaventura avanza con San Gabriel. De acuerdo con Leandro García, se viene analizando la posibilidad de impulsar cuatro proyectos adicionales dentro de su portafolio de ocho operaciones, aunque resaltó que cualquier decisión dependerá de la viabilidad técnica y financiera.

"Debemos ser estrictos en la viabilidad financiera para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Esta incluye lo financiero, lo social y lo ambiental", indicó.

Por su parte, el presidente del directorio de la compañía de minas Buenaventura, Roque Benavides, destacó el impacto positivo que tendría el proyecto San Gabriel en la zona. En RPP, dijo que los altos precios del oro generarán una rentabilidad adicional y mayores pagos de impuestos, lo que producirá más canon minero para la Universidad Nacional de Moquegua.

Como se recuerda, su inversión asciende aproximadamente a US$650 millones bajo un esquema Greenfield y su vida útil está calculada en siete años, con una capacidad instalada de 3.000 toneladas por día, lo que le permitirá alcanzar una producción anual de 150.000 onzas finas de oro.

PUEDES VER: Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

lr.pe

Antecedentes del proyecto San Gabriel

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto San Gabriel fue aprobado en el 2017. Posteriormente, la empresa minera obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

"Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja", recuerdan desde CooperAcción.

Para los pobladores del distrito de Ichuña, este proyecto de Buenaventura representaría un peligro para la cuenca hídrica y podría contaminar el río Tambo. Además, generaría perturbaciones para el funcionamiento de las represas de la zonas que se podrían construir, con la anunciada por el ministro Ángel Manero: Yanapuquio.

Notas relacionadas
Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

LEER MÁS
"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

LEER MÁS
Tía María: Gobernador Arequipa proyecta inicio de construcción en octubre pese a oposición social

Tía María: Gobernador Arequipa proyecta inicio de construcción en octubre pese a oposición social

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

LEER MÁS
Rechazan declaraciones del Midagri sobre darle prioridad a la minería por encima de la agricultura

Rechazan declaraciones del Midagri sobre darle prioridad a la minería por encima de la agricultura

LEER MÁS
Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Economía

Fonavi 2025: estas listas y grupos de reintegro ya pueden ser cobradas por fonavistas del Perú en el Banco de la Nación solo con su DNI

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Conga no va: titular del Minem señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota