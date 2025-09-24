El proyecto San Gabriel comenzaría en noviembre con una producción de 150.000 onzas de oro. Foto: IIMP

El proyecto San Gabriel comenzaría en noviembre con una producción de 150.000 onzas de oro. Foto: IIMP

En el marco del Foro de Líderes Mineros Nacionales en Perumin 37, el director ejecutivo y CEO de Buenaventura, Leandro García, señaló que el proyecto minero San Gabriel iniciará operaciones en el último trimestre del año. Para ser más exactos, noviembre sería la fecha elegida de la puesta en marcha de esta mina subterránea ubicada en el distrito de Ichuña, región de Moquegua.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Si bien los trabajos finales ya alcanzan un avance del 90%, diversos factores retrasaron su arranque debido a problemas con las comunidades. En declaraciones a un medio local, el alcalde de Ichuña, Jesús Ventura, recordó que se encuentran a la espera de la ampliación de una mesa de diálogo con las autoridades para abordar temas de preocupación como la protección ambiental, el uso del recurso hídrico o la empleabilidad local.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Rechazan declaraciones del Midagri sobre darle prioridad a la minería por encima de la agricultura

Mientras tanto, la minera Buenaventura avanza con San Gabriel. De acuerdo con Leandro García, se viene analizando la posibilidad de impulsar cuatro proyectos adicionales dentro de su portafolio de ocho operaciones, aunque resaltó que cualquier decisión dependerá de la viabilidad técnica y financiera.

"Debemos ser estrictos en la viabilidad financiera para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Esta incluye lo financiero, lo social y lo ambiental", indicó.

Por su parte, el presidente del directorio de la compañía de minas Buenaventura, Roque Benavides, destacó el impacto positivo que tendría el proyecto San Gabriel en la zona. En RPP, dijo que los altos precios del oro generarán una rentabilidad adicional y mayores pagos de impuestos, lo que producirá más canon minero para la Universidad Nacional de Moquegua.

Como se recuerda, su inversión asciende aproximadamente a US$650 millones bajo un esquema Greenfield y su vida útil está calculada en siete años, con una capacidad instalada de 3.000 toneladas por día, lo que le permitirá alcanzar una producción anual de 150.000 onzas finas de oro.

Antecedentes del proyecto San Gabriel

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto San Gabriel fue aprobado en el 2017. Posteriormente, la empresa minera obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

"Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja", recuerdan desde CooperAcción.

Para los pobladores del distrito de Ichuña, este proyecto de Buenaventura representaría un peligro para la cuenca hídrica y podría contaminar el río Tambo. Además, generaría perturbaciones para el funcionamiento de las represas de la zonas que se podrían construir, con la anunciada por el ministro Ángel Manero: Yanapuquio.