SBS reduce cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos en bancos para 2025: revisa el monto máximo de ahorros asegurado

SBS reduce cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos en bancos para 2025. | Foto: Composición LR/ SBS / IA

SBS reduce cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos en bancos para 2025. | Foto: Composición LR/ SBS / IA

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) modificó el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) para el trimestre de septiembre a noviembre de 2025. El monto que estableció el organismo para este periodo y que se encuentra vigente es de S/118.300, lo que significa una reducción de S/2.200 respecto al trimestre anterior, cuya cobertura fue de S/120.500.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El objetivo del FSD es resguardar los depósitos nominativos de personas naturales y de determinadas organizaciones sin fines de lucro frente a una posible intervención o liquidación de la entidad financiera donde se encuentren sus fondos. Este mecanismo de ajuste trimestral constituye una herramienta fundamental dentro del sistema de garantías financieras del país.

PUEDES VER: SBS interviene dos cooperativas de ahorro y crédito por patrimonio negativo de casi S/4 millones en conjunto

FSD 2025: nuevo límite de cobertura, motivos del ajuste y periodo de vigencia, según la SBS

La SBS ordenó la modificación de la cobertura del seguro mediante la Circular N.° F-614-2025, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 349 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, Ley 26702 y sus modificatorias, así como en el artículo 18 de la misma norma.

Es importante destacar que esta cobertura se modifica cada tres meses en función de la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPM). La disminución del monto responde a la variación negativa de dicho indicador, que para el trimestre de septiembre a noviembre de 2025 será de S/118.300.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.