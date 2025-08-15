HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Este fue el terremoto más destructivo en la historia del Perú en los últimos 20 años: ¿Qué zona fue la más afectada?

El sismo del 2007 dejo miles de damnificados y cientos de muertos en la costa central del país. 

El terremoto de Pisco fue el más devastador de los últimos dos ciclos.
El terremoto de Pisco fue el más devastador de los últimos dos ciclos. | Foto: Composición LR

El 15 de agosto del 2007, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la costa central del Perú a las 6:40 pm. El epicentro se localizó a 40 kilómetros al oeste de Pisco, con una profundidad de 39 kilómetros. El movimiento telúrico tuvo una duración aproximada de tres minutos y medio, el sismo alcanzo una intensidad IX en la escala de Mercalli en las zonas más afectadas. Su fuerza provocó graves daños estructurales, cortes de luz, así como colapso de edificaciones en varias provincias del país.

El evento sísmico dejó 595 fallecidos y más de 2.200 heridos. Aproximadamente 432.000 ciudadanos resultaron damnificados y 76.000 viviendas fueron destruidas o quedaron inhabilitables. Las ciudades de Pisco, Ica y Chincha concentraron la mayor cantidad de víctimas y daños materiales. En la Iglesia de San Clemente, en Pisco, se registró una de las tragedias más significativas, donde decenas de personas murieron tras el derrumbe del techo durante una ceremonia religiosa.



El epicentro y las zonas más golpeadas de Pisco

El epicentro del terremoto estuvo en el mar, frente a las costas de Pisco, zona ubicada sobre la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. El sismo se sintió con fuerza en Cañete, Huancavelica y Lima, generando evacuaciones y congestión en las vías de salida. El Instituto Geofísico del Perú confirmó que la magnitud alcanzó 8,0 en la escala de momento sísmico y precisó que la liberación de energía se produjo en una extensión de más de 300 kilómetros de la falla tectónica.

Las autoridades declararon estado de emergencia en las provincias más afectadas y movilizaron brigadas de rescate para atender a heridos y recuperar cuerpos. Hospitales de campaña fueron instalados para aliviar la saturación de los centros de salud. Organismos internacionales enviaron alimentos, medicinas, carpas y equipos médicos para atender a los desplazados.



Balance y acciones posteriores en la zona

El terremoto de Pisco de 2007 es considerado el más destructivo de las últimas dos décadas en el país. La magnitud del desastre obligó a un proceso de reconstrucción prolongado, que incluyó la rehabilitación de viviendas, infraestructura vial y servicios básicos. Asimismo, se implementaron campañas de prevención sísmica y planes de respuesta para mitigar los riesgos ante futuros eventos.

