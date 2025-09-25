HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Estados Unidos: ventas de viviendas nuevas suben 20,5% mientras la Fed descarta recesión

La Reserva Federal mantiene cautela sobre la inflación y el mercado laboral, en un escenario donde Wall Street se toma una pausa tras casi 30 récords en 2025.

Las solicitudes de hipotecas aumentaron un 0,6%. Foto: Freepik
Las solicitudes de hipotecas aumentaron un 0,6%. Foto: Freepik

El panorama financiero estadounidense se encuentra en una fase de transición: la economía muestra fortalezas puntuales, pero también signos de agotamiento que generan cautela en los inversores. El sector inmobiliario y la política de la Reserva Federal concentran la atención de los mercados.

Las solicitudes de hipotecas crecieron 0,6% tras la fuerte caída previa de 29,7%, con la tasa a 30 años en 6,34%, ligeramente por debajo del 6,39% anterior. Las ventas de viviendas nuevas sorprendieron al alza al alcanzar 0,800 millones de unidades frente a las 0,652 millones previas, lo que representa un salto mensual de 20,5% frente a la expectativa de -0,3%.

Sin embargo, el mercado secundario mostró señales de enfriamiento: las ventas de viviendas existentes bajaron 1,5% hasta 3,95 millones, después de haber avanzado 2% el mes anterior.

Reserva Federal niega recesión

Desde la política monetaria, Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, aseguró que el riesgo de recesión en EE.UU. es “muy bajo” y descartó un escenario de estanflación. Daly explicó que la inflación, sin considerar el efecto de los aranceles, se ubica entre 2,4% y 2,5%.

No obstante, advirtió que aún queda trabajo por hacer en el control de precios y que no se busca un debilitamiento adicional del mercado laboral. El reciente recorte de tasas, dijo, fue un “seguro” para proteger el empleo, aunque admitió que es incierto si habrá más reducciones este año.

Wall Street hace una pausa

En Wall Street, los índices mostraron un respiro tras meses de euforia. El S&P 500 retrocedió 0,3% pese a haber alcanzado casi 30 máximos históricos en 2025, superando ampliamente las proyecciones de los analistas. El impulso proveniente de los beneficios corporativos y el auge de la inteligencia artificial persiste, pero los riesgos de inflación sostenida y desaceleración del empleo generan prudencia.

El Tesoro, por su parte, abrió una investigación bajo la Sección 232 sobre importaciones de robótica, maquinaria y dispositivos médicos, lo que introduce un nuevo factor de tensión comercial.

En el frente corporativo, Intel busca recuperar protagonismo en el sector tecnológico y habría pedido a Apple una inversión estratégica en el marco de su plan de reestructuración. Micron Technology acumula fuertes pérdidas en el año pese a un pronóstico optimista, mientras que Oracle sorprendió al emitir US$18.000 millones en bonos de grado de inversión, reforzando la confianza en el mercado de crédito corporativo.

En suma, y de acuerdo a la información compartida por Felipe Mendoza, Analista de mercados financieros, ATFX LATAM, para La República, Estados Unidos combina una notable resiliencia en el sector vivienda con la cautela de la Reserva Federal y un mercado bursátil que, tras un rally histórico, empieza a mostrar señales de pausa.

