Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     
Economía

Dólar cae 0,10% y sol peruano cierra en S/3,47 tras recorte de tasas de la Fed

La jornada del miércoles evidenció una marcada estabilidad cambiaria del sol peruano, que cerró en S/3,4738, niveles no vistos desde 2020.

Dólar cayó por recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed). Foto: Diario El Peruano
Dólar cayó por recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed). Foto: Diario El Peruano

En la jornada del miércoles, el sol peruano registró una sesión de marcada estabilidad cambiaria. La divisa local abrió en S/3,4772, alcanzó un máximo intradía de S/3,4873 y un mínimo de S/3,4738, para finalmente cerrar en torno a S/3,4738, niveles que no se veían desde 2020. 

Este desempeño representó una ligera apreciación de 0,10% tras un día de alta volatilidad, influenciada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de recortar sus tasas de interés y por los comentarios de su presidente, Jerome Powell.

Factores externos

A nivel internacional, la atención de los inversionistas se centró en la política monetaria estadounidense. La Fed aplicó su primer recorte de 25 puntos básicos en este ciclo, situando la tasa en un rango de 4,00%–4,25%, en línea con las expectativas. 

El comunicado tuvo un tono dovish (es decir, más flexible y orientado a recortes de tasas para priorizar crecimiento y empleo), al advertir que los riesgos a la baja en el mercado laboral han aumentado y que la inflación, aunque cede en servicios, se mantiene elevada en bienes.

El dot plot (gráfico que muestra las proyecciones de tasas de los miembros de la Fed) reflejó expectativas de menores tasas para los próximos años: 3,625% en 2025 (vs. 3,875% previo), 3,375% en 2026 y 3,125% en 2027, con un largo plazo anclado en 3,0%.

La decisión, tomada el 17 de septiembre, marca la reanudación de un ciclo de bajas que había sido interrumpido a fines del año pasado. Según las proyecciones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), se prevén al menos dos recortes adicionales durante lo que resta de 2025, consolidando un escenario de mayor flexibilidad monetaria.

Powell precisó que el crecimiento del PIB se está moderando por la desaceleración del consumo y la debilidad del sector inmobiliario, mientras que los efectos de los aranceles sobre la inflación aún son inciertos y deben monitorearse. 

“Para los inversionistas, este giro de la Fed representa un entorno más favorable para la renta variable y una señal de alivio frente a los riesgos de una economía que mostraba signos de moderación”, comentó Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

Factores internos

En el plano local, no se registraron factores que modificaran la dinámica del tipo de cambio. La estabilidad del sol estuvo respaldada por la política monetaria predecible del Banco Central de Reserva (BCRP) y por fundamentos económicos sólidos: un crecimiento de 3,41% en julio, impulsado por los sectores agropecuario y pesquero, así como un aumento sostenido del empleo formal.

De acuerdo con Felipe Mendoza, analista de mercados financieros en ATFX LATAM, el impacto de esta estabilidad cambiaria es múltiple.

“Un tipo de cambio estable ayuda a contener la inflación importada, lo que favorece a consumidores y empresas en la planificación de costos. Para las importaciones, reduce los gastos de adquisición de insumos y bienes extranjeros, mientras que en las exportaciones el efecto de esta jornada es prácticamente neutro”, explicó.

Mendoza añadió que la confianza en la moneda peruana reduce la percepción de riesgo país y favorece la llegada de inversión extranjera, tanto directa como de portafolio. Además, otorga al BCRP mayor margen de maniobra para ajustar tasas de interés según la evolución de la inflación y el crecimiento económico, sin necesidad de intervenir defensivamente en el mercado cambiario.

"Esto podría traducirse en mejores términos de intercambio para sectores clave como minería y agroexportación, pilares de la economía nacional”, reforzó Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

No obstante, el efecto dependerá de factores internos. La evolución de la inflación y la respuesta del BCRP serán decisivas para dimensionar el impacto. En su Reporte de Inflación de junio de 2025, la autoridad monetaria resaltó que la inflación interanual se mantiene dentro del rango meta (1 %–3 %), lo que otorga cierto margen para acompañar el ciclo de relajación monetaria internacional.

