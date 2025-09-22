HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Wall Street rompe récords gracias a la Fed y a las tecnológicas

En el ámbito internacional, Donald Trump avanzó en negociaciones con China sobre TikTok y se mostró firme en la defensa de Polonia frente a Rusia.

Wall Street cerró en máximos históricos con el S&P 500 por encima de 6.660 puntos. Foto: Freepik
Wall Street cerró en máximos históricos con el S&P 500 por encima de 6.660 puntos. Foto: Freepik

Wall Street cerró la semana en máximos históricos. El índice S&P 500 superó los 6.660 puntos, acompañado por récords en el Nasdaq 100 y el Dow Jones. El impulso vino de la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) siga bajando las tasas de interés, lo que abarata el crédito y empuja las inversiones.

Lo que dice la Reserva Federal

  • Adrian Miran, gobernador de la Fed, señaló que la economía se beneficiaría de tasas más cercanas a un nivel neutral y advirtió que mantenerlas altas por mucho tiempo puede dañar el mercado laboral.
  • Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, aseguró que aún se requieren recortes este año, aunque reconoció que el empleo muestra fragilidad.
  • Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, destacó que el mercado laboral se ha debilitado y que incluso la inteligencia artificial podría estar cambiando las reglas del juego en los empleos.

La agenda internacional de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una semana cargada de política exterior:

  • Conversó con su homólogo chino, Xi Jinping, y anunció avances en el acuerdo sobre TikTok, que quedará bajo control mayoritario de Washington.
  • Confirmó que viajará a China a inicios de 2026 y que Xi asistirá a la cumbre de la APEC en Corea del Sur.
  • Reiteró que defenderá a Polonia frente a Rusia y sostuvo reuniones sobre la guerra en Gaza con líderes árabes.

Gigantes tecnológicos en movimiento

  • Oracle, dirigida por Safra Catz, negocia un acuerdo con Meta (la empresa de Mark Zuckerberg) en la nube por 20.000 millones de dólares.
  • Apple, liderada por Tim Cook, pidió a sus proveedores aumentar en 30% la producción del iPhone 17. Además, el banco JPMorgan elevó su precio objetivo a 280 dólares por acción.
  • Google, bajo la dirección de Sundar Pichai, apelará un fallo que afecta su negocio de publicidad digital y advirtió que EE.UU. debe modernizar su sistema de patentes para mantener liderazgo en inteligencia artificial.

Energía y Europa

  • El petróleo retrocedió: el WTI cerró en 62,68 dólares por barril y el Brent en 66,68 dólares.
  • En la Unión Europea, la Comisión Europea propuso adelantar a 2027 la prohibición de importar gas ruso y ampliar sanciones a plataformas de criptomonedas.
  • La agencia Morningstar DBRS rebajó la calificación crediticia de Francia de “AA (alto)” a “AA”, con perspectiva estable.

Asia se mantiene firme

  • En Japón, el gobernador del Banco Central, Kazuo Ueda, confirmó que los precios se acercan a la meta de inflación del 2%.
  • Corea del Sur reportó un aumento de 9,9% en sus exportaciones en septiembre, generando un superávit de casi 1.900 millones de dólares.
  • En China, el índice de su moneda cayó ligeramente, mientras el primer ministro Li Qiang prepara su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En resumen, y de acuerdo con Felipe Mendoza, Analista de mercados financieros AFTX LATAM, los récords de Wall Street muestran que el dinero barato de la Fed y el empuje de las tecnológicas siguen dominando la economía global, pero la fragilidad del empleo, la tensión en Europa y la incertidumbre geopolítica mantienen la cautela en los mercados.

