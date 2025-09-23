HOYSuscripcion LR Focus

Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Economía

Perú y Chile proyectan vender productos de cobre a la Nasa en los próximos 15 años

El Proyecto 51, anunciado en Perumin 37, busca que Perú y Chile concentren más de la mitad del suministro mundial de cobre en 15 años y den el salto hacia la producción de bienes de alto valor, con destino a la Nasa, la industria automotriz y tecnológica.

Minem recalcó que esta alianza con Chile tiene como propósito impulsar la transformación metalúrgica de los minerales.


En el marco de Perumin 37, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, presentó el "Proyecto 51", una iniciativa conjunta entre Perú y Chile que busca que ambos países provean el 51% del cobre mundial en los próximos 15 años y avancen hacia la industrialización del metal rojo.

"El objetivo no es solo exportar concentrados o cátodos, sino producir y vender directamente productos de cobre con valor agregado a las empresas que fabrican automóviles, a la Nasa y a las compañías de alta tecnología del mundo", afirmó Montero durante la Cumbre Minera de Perumin 37.

Reforma de pensiones perpetúa el oligopolio de las AFP pese a relato fujimorista de "competencia"

El ministro destacó que las empresas que operan en Perú y Chile ya trabajan de manera integrada, lo que facilitará alcanzar la meta de abastecer más de la mitad del cobre que se consume en el planeta.

"Imagínense ustedes esa fortaleza: dos países con costas en el Pacífico Sur, principales productores de cobre, podrían garantizar el 51% del suministro mundial en 15 años. Esto nos posicionará como actores estratégicos en la transición energética y en la electromovilidad", explicó.

Conga: ministro Jorge Montero señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

Montero recalcó que esta alianza con Chile tiene como propósito impulsar la transformación metalúrgica de los minerales y dejar atrás la dependencia de la exportación de materia prima.

"Queremos que nuestros minerales lleguen a los clientes finales en forma de productos de mayor valor. Es el paso que nos falta para cerrar el círculo de la cadena productiva y consolidarnos como líderes en minería moderna e innovación", subrayó.

La iniciativa fue anunciada tras la firma de un Memorándum de Entendimiento con la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, consolidando a Perumin 37 como el espacio donde se definen los grandes acuerdos que marcarán el futuro del sector minero y energético de la región.

José Estela, presidente del Foro de Transición Energética Minera, en PERUMIN 37: "Ya operamos 51 trenes eléctricos en minería subterránea"

José Estela, presidente del Foro de Transición Energética Minera, en PERUMIN 37: "Ya operamos 51 trenes eléctricos en minería subterránea”

Arzobispo de Arequipa pidió por víctimas de la minería ilegal durante Perumin 37: "Te pedimos padre celestial por las víctimas de la minería ilegal"

Arzobispo de Arequipa pidió por víctimas de la minería ilegal durante Perumin 37: "Te pedimos padre celestial por las víctimas de la minería ilegal"

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

Retiro AFP 2025: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de fondos

Retiro AFP 2025: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de fondos

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Donald Trump designa oficialmente al movimiento 'Antifa' como una organización terrorista

Economía

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

