Perú y Chile proyectan vender productos de cobre a la Nasa en los próximos 15 años

En el marco de Perumin 37, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, presentó el "Proyecto 51", una iniciativa conjunta entre Perú y Chile que busca que ambos países provean el 51% del cobre mundial en los próximos 15 años y avancen hacia la industrialización del metal rojo.

"El objetivo no es solo exportar concentrados o cátodos, sino producir y vender directamente productos de cobre con valor agregado a las empresas que fabrican automóviles, a la Nasa y a las compañías de alta tecnología del mundo", afirmó Montero durante la Cumbre Minera de Perumin 37.

El ministro destacó que las empresas que operan en Perú y Chile ya trabajan de manera integrada, lo que facilitará alcanzar la meta de abastecer más de la mitad del cobre que se consume en el planeta.

"Imagínense ustedes esa fortaleza: dos países con costas en el Pacífico Sur, principales productores de cobre, podrían garantizar el 51% del suministro mundial en 15 años. Esto nos posicionará como actores estratégicos en la transición energética y en la electromovilidad", explicó.

Montero recalcó que esta alianza con Chile tiene como propósito impulsar la transformación metalúrgica de los minerales y dejar atrás la dependencia de la exportación de materia prima.

"Queremos que nuestros minerales lleguen a los clientes finales en forma de productos de mayor valor. Es el paso que nos falta para cerrar el círculo de la cadena productiva y consolidarnos como líderes en minería moderna e innovación", subrayó.

La iniciativa fue anunciada tras la firma de un Memorándum de Entendimiento con la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, consolidando a Perumin 37 como el espacio donde se definen los grandes acuerdos que marcarán el futuro del sector minero y energético de la región.