Economía

Arzobispo de Arequipa pidió por víctimas de la minería ilegal durante Perumin 37: "Te pedimos padre celestial por las víctimas de la minería ilegal"

Del Río Alba apostó por un compromiso renovado hacia la justicia y el medio ambiente en la industria minera peruana, destacando la necesidad de reflexión y solidaridad.

Monseñor Javier del Río pidió por las víctimas de la minería ilegal. Foto: IIMP
Monseñor Javier del Río pidió por las víctimas de la minería ilegal. Foto: IIMP

En el marco de la inauguración de la Exhibición Tecnológica Minera (EXTEMIN), el arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, transmitió el saludo y los “mejores deseos” de su santidad el Papa León XIV a los organizadores y participantes de PERUMIN 37, la convención minera organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Su santidad confía en que estos días de reflexión sobre la problemática de la industria minera peruana y las necesidades de los que trabajan en el sector, crezca en los participantes un renovado compromiso al servicio de la justicia, la solidaridad el respeto por el medio ambiente y el bien común”, expresó Del Río Alba a nombre del pontífice peruano.

Durante su intervención, el arzobispo pidió por las víctimas de la minería ilegal y del sicariato en el país, así como por sus familiares para que “consuelen sus sufrimientos”.

"Te pedimos padre celestial por las víctimas de la minería ilegal, por esos hermanos nuestros que ya han partido de este mundo a causa del sicariato, a causa de las condiciones en las que trabajan para que los recibas contigo en la eternidad. Te pedimos por sus familiares para que los consueles de sus sufrimientos y te pedimos por las víctimas que todavía están entre nosotros. [...] Te pedimos por quienes realizan esas actividades para que tú les toques el corazón y les hagas ver el daño enorme que están haciendo".

Asimismo, sostuvo que confía en que “EXTEMIN sea un espacio de diálogo, reflexión y encuentro en el que pueda sobresalir el deseo de todos por el bien común de la sociedad”.

Del Río Alba encabezó además una delegación de comunidades de fe presentes en PERUMIN 37, entre ellas la iglesia Anglicana, Ortodoxa Siria de Antioquía, Evangélica y Bahaí. Estas agrupaciones conforman un espacio de reflexión y oración en el que trabajan junto con directores y ejecutivos de empresas mineras sobre la relación entre minería y fe.

