Economía

TISUR anuncia inversión de US$700 millones para ampliar el Puerto de Matarani: conoce los detalles

Desde 1999, Matarani ha multiplicado su capacidad por seis, movilizando 8,2 millones de toneladas en 2024, consolidándose como líder en la exportación de cobre en Latinoamérica.

Puerto de Matarani ha registrado un incremento de 136% y una reducción de 55% en tiempos muertos. Foto: TISUR
Puerto de Matarani ha registrado un incremento de 136% y una reducción de 55% en tiempos muertos. Foto: TISUR

Arequipa. Tras 26 años de operación, el Puerto de Matarani —administrado por Terminal Internacional del Sur (TISUR)— se prepara para un nuevo salto en infraestructura con una inversión estimada de US$700 millones, destinada a ampliar su capacidad y evitar un cuello de botella frente al aumento de la producción minera y agroexportadora del sur del país.

Desde su concesión en 1999, el puerto ha multiplicado por seis su capacidad, pasando de movilizar 1,3 millones de toneladas en el 2000 a 8,2 millones en el 2024. Hoy concentra el 5% del PBI nacional a través de proyectos que se viabilizan en su entorno y moviliza entre 5% y 8% del cobre mundial, consolidándose como el principal puerto de exportación de este mineral en Latinoamérica.

Proyectos mineros en cartera

El dinamismo de Matarani está vinculado directamente a proyectos mineros de gran envergadura:

  • Zafranal (US$1.400 millones): iniciará construcción en la segunda mitad del 2025 con un plazo de dos años. Su impacto contempla S/5.460 millones en canon y regalías, además de más de 6,600 empleos directos e indirectos.
  • Tía María: mantiene una inversión prevista de US$1.900 a US$2.200 millones. El SENACE aprobó en agosto de este año el Primer Informe Técnico Sustentatorio, con construcción proyectada para diciembre y una vida útil de 19 años. El impacto económico esperado incluye US$1.040 millones en impuestos y un aporte de hasta 4,5% del PBI regional durante la etapa de operación.
  • Mina Constancia y Mina Justa, entre otras operaciones, ya aportan al movimiento constante de minerales a través de Matarani.

Nuevas rutas y competitividad

En alianza con Cosco Shipping, TISUR lanzó en 2024 la ruta CHX-2, que conecta Matarani con el hub de Chancay y, desde allí, con Asia (Shanghai, Ningbo, Busan y Singapur). Este servicio quincenal reduce costos logísticos y tiempos de tránsito, con apenas 30 días hacia Asia, integrando además al sur del Perú, Bolivia y el oeste de Brasil al comercio global.

Impacto social y regional

El aporte de TISUR trasciende lo económico. Tres de cada cuatro trabajadores del puerto provienen de Islay, y la empresa ha ejecutado 13 obras por impuestos por un valor de US$14,8 millones. Además, ha destinado US$58 millones en retribución fiscal a gobiernos subnacionales entre Arequipa e Islay.

La aceptación social de la operación es amplia: según una encuesta realizada en Mollendo y Matarani en diciembre de 2024, 77% de la población aprueba la gestión del puerto.

Estándares de operación

En materia de productividad, el puerto ha registrado un incremento de 136% y una reducción de 55% en tiempos muertos desde el inicio de la concesión. Su modelo de seguridad mantiene una de las frecuencias más bajas de accidentes en el sector portuario.

El futuro de la concesión

El plan de expansión incluye un nuevo amarradero multipropósito, un rompeolas de 150 metros, la modernización de muelles, nuevos almacenes de minerales y grúas eléctricas de hasta 100 toneladas de capacidad. También se proyecta un patio de contenedores de 4.6 hectáreas con conexiones eléctricas para carga refrigerada.

El cronograma de aprobación de la Adenda N°5 avanza en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OSITRAN, MEF y ProInversión. De aprobarse, habilitaría no solo la ampliación de Matarani, sino la ejecución de US$11.000 millones en nuevos proyectos mineros en el sur durante las próximas tres décadas.

Con respaldo de Global Infrastructure Partners (GIP), firma con más de USD 100 mil millones en activos bajo gestión y operaciones en cuatro continentes, TISUR busca consolidar a Matarani como un eje estratégico del Pacífico Sur.

“El futuro del puerto es también el de los proyectos de inversión que el sur del Perú necesita”, sostiene la presentación de la compañía, que apuesta por renovar su compromiso con el país y mantener el ritmo de crecimiento alcanzado en un cuarto de siglo de operaciones.

