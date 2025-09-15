Aquiles Chacón, gerente general de laboratorios ROE: “Ya aplicamos inteligencia artificial para apoyar diagnósticos médicos”

La inteligencia artificial y la telemedicina son claves en el futuro de ROE. Foto: ROE

Aquiles Chacón, gerente general de Laboratorio ROE, asegura que el mercado peruano de análisis clínicos está muy atomizado, pero que la clave para crecer pasa por la relación con la comunidad médica y la adopción de nuevas tecnologías. Afirma que la regulación ofrece predictibilidad, aunque reconoce que los tiempos de respuesta del Estado pueden ser lentos.

Con más de 70 años de presencia en el país, Laboratorio ROE realiza más de 600.000 atenciones a pacientes por año en Lima, Piura, Cajamarca y Arequipa. Hoy busca consolidar su posición apostando por innovación, conveniencia y el uso de datos e inteligencia artificial como apoyo a los médicos tratantes. En entrevista con La República, su gerente general detalla los retos y oportunidades del sector.

—¿Cómo se presenta actualmente ROE en el mercado peruano?

—ROE es un servicio m de patología clínica, un laboratorio con más de 70 años en el país. No solo estamos en Lima, también en Piura, Cajamarca y Arequipa. Realizamos cerca de 600.000 atenciones a pacientes al año, con un staff de casi 600 colaboradores. Siempre buscamos innovar y mejorar continuamente, tanto para la comunidad médica como para nuestros pacientes.

—¿Cuáles son las principales barreras de entrada para un laboratorio en Perú?

—El mercado peruano es muy atomizado, con grandes, medianos y pequeños actores. Yo destacaría dos factores clave. Primero, la capilaridad, es decir, la posibilidad de estar cerca del paciente en una ciudad como Lima, con 42 distritos y gran demanda de salud. Segundo, y más importante, la confianza de los médicos. Ellos son quienes prescriben los exámenes, y solo derivan pacientes a un laboratorio si confían en su precisión, calidad, tiempos de respuesta y servicio. Esa confianza se construye a largo plazo y es una barrera de entrada no negociable.

—¿La regulación en Perú favorece o frena la inversión privada en laboratorios?

—Hay varios actores reguladores como SuSalud, MINSA, Municipalidades y los Gobiernos locales. Sin embargo, las reglas están claras y ofrecen predictibilidad. Sabemos qué requisitos se deben cumplir en infraestructura, personal y licencias. El reto está en los tiempos de respuesta de las entidades, que pueden ser más lentos de lo deseado. Nosotros hemos aprendido a anticiparnos y cumplir con lo que exige el marco regulatorio.

—En el mundo crece la tendencia hacia diagnósticos rápidos y pruebas domiciliarias. ¿ROE seguirá ese camino?

—Fuimos pioneros en el servicio a domicilio hace 50 años, creemos que es un proceso de largo aliento en Perú que continua. La pandemia aceleró la telemedicina y los servicios en casa, la curva de adopción de esta tendencia sigue madurando, por ejemplo, Lima, una ciudad muy compleja en desplazamientos y logística viene adoptando cada vez más rápido hábitos de consumo por conveniencia geográfica, salud no es ajena a esa tendencia. Los test de autoevaluación tienen mucho potencial, aunque aún necesitan madurar y cumplir estándares que permitan realmente apoyar la toma de decisiones clínicas. Estimamos que en dos o tres años empezarán a tener mayor relevancia en el país.

—Desde la perspectiva del paciente promedio, ¿cómo pueden los laboratorios privados complementar al sistema público?

—El principal financiador y prestador de salud es el Estado, y sus hospitales suelen estar saturados. En los laboratorios, además, la mayoría de exámenes requieren ayuno y eso genera cuellos de botella en las mañanas. En ROE buscamos descongestionar con agendamientos web, información clara y resultados rápidos. El sector privado puede complementar al público sin reemplazarlo, ofreciendo alternativas más ágiles y oportunas para los pacientes.

—¿Cuánto cuesta y cuánto demora un examen en ROE?

—Una atención promedio incluye de dos a tres exámenes y cuesta entre S/60 y S/140. Una prueba rutinaria como glucosa puede estar en S/35, mientras que los exámenes más especializados pueden costar cinco o seis veces más. Los resultados de rutina están listos entre cuatro y seis horas el mismo día; los especializados, entre 48 y 72 horas, porque requieren protocolos más largos.

—Usted ha mencionado la inteligencia artificial. ¿Cómo la están aplicando en el laboratorio?

—Creemos que no basta con equipos automatizados y personal calificado: también hay que apoyarse en datos e inteligencia artificial. Desde hace más de un año y medio aplicamos estas técnicas en exámenes especializados, ayudando a los médicos a confirmar diagnósticos o recomendar cursos de acción. También avanzamos hacia la salud predictiva, usando información del paciente e historial clínico para anticipar diagnósticos presuntos. Ya hemos visto casos en los que estas herramientas han ayudado a salvar vidas.

—¿Eso implica que ROE busca nuevos perfiles profesionales?

—Sí. Ya hemos incorporado ingenieros de sistemas y expertos en inteligencia artificial a nuestro staff. Nos conectamos con experiencias en EE.UU., Europa y Asia, donde la salud predictiva gana espacio. Queremos adaptar esas prácticas a la realidad peruana, siempre con rigor científico, guías internacionales y consentimiento del paciente. Al final, lo que genera confianza es la suma de tecnología, resultados confiables y la relación de largo plazo con los médicos.